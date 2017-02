Cifuentes sigue sin decidir si se presentará a presidir el PP de Madrid pero admite que la bicefalia tendría problemas

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid y de la gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha señalado este miércoles que sigue sin haber tomado una decisión sobre si se presentará a dirigir la formación en la región aunque ha vuelto a admitir que con la bicefalia habría "algunos problemas".

"Es algo que no he decidido. Es la verdad, las decisiones hay que tomarlas cuando tocan", ha contestado Cifuentes en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, a la pregunta de si ya ha tomado la decisión de presentarse para el próximo congreso regional. Según ha dicho, no piensa "en otra cosa" que en el próximo Congreso Nacional a "efectos de partido".

En este sentido, ha reconocido que aunque "indudablemente" es algo que ha pensado, la decisión no la tiene tomada porque no es suya solamente sino del "equipo" con el que trabaja. "Hay que tomarla en el momento que corresponda", ha insistido Cifuentes, quien ha explicado que anunciará su decisión el próximo lunes o martes, tras la celebración del Congreso Nacional de este fin de semana.

No obstante, ha recalcado que uno sopesa los "pros y contras" y que aunque en Madrid ha habido bicefalias y "ha funcionado bien", en la última época, con Esperanza Aguirre al frente en la Comunidad de Madrid y en el partido madrileño, también "ha funcionado bien". "Las bicefalias tendrían algunos problemas que podrían dificultar el gobierno del día a día, soy consciente de los pros y los contras pero la decisión no la he tomado", ha concluido.