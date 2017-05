Císcar, reelegido presidente del PP de Alicante: "Hoy zarpa un velero llamado libertad rumbo en 2019 a la Generalitat"

Etiquetas

El XIV Congreso del Partido Popular de la provincia de Alicante ha reelegido este sábado a José Císcar como presidente con el 97,23 por ciento de los votos. El 'popular' ha manifestado que "hoy zarpa un velero llamado 'libertad' con rumbo en 2019 a la Generalitat Valenciana" y ha asegurado que el PP "es el único partido que presenta un proyecto nítido, convincente y vertebrador para Alicante".

El plenario del cónclave también ha aprobado la nueva junta directiva de la formación provincial, que incorpora a Rafael Candela como nuevo coordinador general del partido, según ha informado el PP alicantino en un comunicado.

El líder del PP de Alicante ha sido reelegido en el cónclave celebrado en el Auditorio Internacional de la ciudad salinera con 810 votos a favor y solo dos en blanco, junto con la nueva junta directiva.

En concreto, el torrevejense Eduardo Dolón continuará como secretario general, mientras el crevillentino Rafael Candela será el coordinador general del partido, cargo de nueva creación. Los vicesecretarios generales serán Juan José Berenguer (Organización Electoral y Formación), María Gómez (Política Municipal), Juanfran Pérez (Comunicación, Estudios y Programas), Juan De Dios Navarro (Transparencia y Buen Gobierno), Carlos Castillo (Economía, Empleo y Medio Ambiente) y Loreto Cascales (Política Social).

En la clausura del XIV Congreso --que ha contado con las intervenciones del vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, y la presidenta del PPCV, Isabel Bonig--, Císcar ha asegurado que "hoy zarpa desde Torrevieja un velero llamado 'libertad' con rumbo en 2019 a la Generalitat, con la tripulación de los militantes de Alicante bajo las órdenes de la capitana Isabel Bonig".

"SE TRATA DE RECONQUISTAR"

Tras agradecer el apoyo de la militancia, ha emplazado a "ganar para que los perdedores no legislen y cambiar las cosas" en las elecciones autonómicas y municipales de 2019. "No se trata de mantener, sino de reconquistar", ha advertido, para ofrecer a Bonig "la tropa de Alicante para "devolver el sentido común a la Comunitat Valenciana, en un gobierno de la Generalitat presidido por primera vez por una mujer". "Porque Alicante le da a decir a la otra que no 'pinta fava'", en referencia a las palabras de la vicepresidenta, Mónica Oltra.

Frente a "aquellos que se han olvidado que venían a rescatar personas", el Partido Popular de la Provincia de Alicante "tiene como objetivo el bienestar de los alicantinos" con un proyecto "serio y sensato" ante "partidos que se pierden en espectáculos" que "inventan leyes para desnaturalizar la provincia".

El líder 'popular' ha insistido así en que el PP es "el único que defiende un proyecto nítido, convincente y vertebrador para la provincia de Alicante". Por ello, ha prometido que "no habrá Ley de Comarcas, ni de Mancomunidades" y que "no se creará una administración territorial paralela entre el municipio y la comunidad autónoma", como pretende la Generalitat. "Hasta el último aliento defenderemos a la provincia", ha subrayado.

Císcar también ha defendido la creación de una Autoridad Nacional del Agua porque "la política hídrica es cuestión de Estado" y "el PP de Alicante no renuncia a ningún trasvase para que venga agua de donde sobra, cuando sobra".

"Aquí no se quita un centímetro cuadrado de huerta", ha reivindicado, para resaltar que la agricultura alicantina "es una necesidad para todo el mundo" y que la también es fundamental para el turismo, "la columna vertebral de nuestra economía".

En materia económica, el Partido Popular de la Provincia de Alicante defiende la mejora de la retribución económica porque "el éxito de nuestras empresas es el éxito de nuestros trabajadores" para conseguir un "crecimiento cualitativo" de la provincia.

"CASTAÑAZO" CON LA SUSPENSIÓN DEL DECRETO

Respecto a educación, José Císcar ha definido como "castañazo" a la Generalitat Valenciana y la Conselleria de Educación la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ), que "demuestra que 'pinta favas', tomates y 'alcauciles', que es como se llaman a las alcachofas en la Vega Baja".

"El reto es inmenso, pero lo haremos juntos, siempre sumando y multiplicando", ha garantizado a los asistentes, "porque es importante luchar por la libertad educativa: nadie puede decidir por nosotros la educación que queremos para nuestros hijos, ni la lengua vehicular que se utiliza".

Y lo ha ilustrado con una frase en valenciano: "Valencià, clar que sí; imposicions, clar que no", durante un tramo del discurso en el que utilizó su lengua materna para dirigirse al auditorio.

"CIRUGÍA" CONTRA LA CORRUPCIÓN

Por otro lado, el líder de los 'populares' alicantinos ha asegurado que "la lucha contra la corrupción no ha acabado" y que el PP ha hecho "cirugía y ahora hay que hacer prevención", para lo que ha apuntado medidas como la recién implantada Oficina del Cargo Popular, figura de nueva creación en los estatutos aprobados en el XIV Congreso Provincial.

Por ello, ha pedido a todos los afiliados que "agachen la cabeza por unos pocos que han manchado el nombre del partido", al tiempo que les ha invitado a "estar al lado de la gente, más allá de las redes sociales", y a "escucharles con humildad".