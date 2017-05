Ciudadanos reprende a Cifuentes por oponerse a comparecer en una sesión extraordinaria de la Comisión de Investigación

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha reprendido este jueves en declaraciones a los medios en los pasillos del Parlamento Regional a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, por oponerse a comparecer en una sesión extraordinaria de la Comisión de Investigación el próximo 2 de junio.

"Hemos conseguido lo que queríamos, que era traer a la presidenta regional a comparecer a la Comisión sobre corrupción política en una sesión extraordinaria. Nos llama la atención que la señora Cifuentes haya arrastrado los pies y se haya opuesto a comparecer en esta sesión extraordinaria, yo pensaba que iba a pedir comparecer, entiendo que tenía que haber pedido esa comparecencia de forma voluntaria, no vale con comparecer ante los medios de comunicación, no vale con dar explicaciones en las redes sociales, hay que venir aquí a la Asamblea", ha manifestado.

Aguado se ha pronunciado en este sentido después de que la Mesa de la Comisión de Investigación sobre corrupción política de la Asamblea haya acordado solicitar que se habilite una sesión extraordinaria para el 2 de junio para que Cifuentes comparezca sobre los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Yo sinceramente siento algo de pena al ver que la presidenta no está actuando tal y como predica, ella defiende unas cosas y luego actúa de otra manera, yo esperaba que hubiera venido de forma voluntaria, no ha sido así, hemos tenido que ser nosotros los que pidiéramos esa comparecencia", ha agregado.

Tras agradecer al PSOE su apoyo a esta comparecencia en sesión extraordinaria ha dicho que le "extraña" que Podemos "se haya abstenido", al tiempo que ha comentado que "parece que quieren seguir en el autobús montados en lugar de ver en directo y apoyar la comparecencia de la presidenta regional aquí en la Cámara".

"Debe ser una noticia a tomar con naturalidad porque la presidenta regional tiene que dar explicaciones", ha apuntado Aguado, quien ha señalado la necesidad de que Cifuentes explique si conocía la financiación irregular del PP y las irregularidades que se estaban produciendo en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández, "y que, en definitiva, dé explicaciones donde tiene que darlas, que es aquí en la Asamblea de Madrid".

En cuanto a las objeciones del PP a la habilitación de una sesión extraordinaria para la comparecencia de Cifuentes, Aguado ha asegurado que "ellos siguen arrastrando los pies, poniendo palos en las ruedas de la Comisión de Investigación".

"Si fuera por ellos desde luego no habría comisión de investigación, no habría comparecencia de Cristina Cifuentes, porque no les interesa, porque ellos siguen empeñados en tapar la verdad, en no dar explicaciones, en hacerse las víctimas", ha asegurado.

A juicio de Aguado, no es momento de que el PP se haga la víctima "sino de que colabore, con la justicia, por supuesto, pero también políticamente, para esclarecer lo que ha pasado".

"Es gravísimo lo que hemos visto, que nuestra presidenta regional aparezca en un informe de la Guardia Civil reflejada como conocedora de lo que estaba sucediendo con las contrataciones aquí en la Asamblea de Madrid y con la presunta financiación irregular del PP y por eso tiene que venir a comparecer", ha aseverado.

En ese sentido, Aguado ha reprochado al PP que "cuando llega la hora de la verdad, cuando llega la hora de dar explicaciones, entonces busque resquicios jurídicos y busque explicaciones un tanto peregrinas para evitar que la presidenta regional venga a comparecer".

CIFUENTES COMPARECERÁ EL 2 Y EL 23 DE JUNIO EN LA COMISIÓN

Así, Aguado ha rechazado la opción planteada por el PP de que Cifuentes dé explicaciones sobre los informes de la UCO en la comparecencia que estaba prevista para la sesión de la Comisión de Investigación del día 23 de junio sobre el Canal de Isabel II.

"A la presidenta se le acumulan los casos, el 23 de junio tendrá que venir a comparecer por el tema del Canal de Isabel II, de su etapa como miembro del Consejo de Administración del Canal de Isabel II", ha recordado Aguado, quien ha aseverado que el 2 de junio tendrá que comparecer en sesión extraordinaria "acerca de su posible vinculación con la Operación Púnica".

COMPARECENCIA EN PLENO

Respecto a la propuesta de Podemos de que Cifuentes comparezca en el Pleno, ha dicho que Ciudadanos no se va a oponer a ninguna iniciativa pero cree que "no tiene mucho sentido que vaya a Pleno".

"Creo que donde de verdad vamos a poder conocer la opinión directa y de una forma eficaz de la presidenta Cifuentes es en la Comisión de Investigación, donde hay un intercambio directo entre los portavoces de la Comisión y la presidenta regional, y es allí donde podemos sacar el mayor partido a sus declaraciones", ha agregado.