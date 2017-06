Ciudadanos respeta la renuncia de Cobo pero cree "difícil" que el PP encuentre a gente "no manchada por la corrupción"

Etiquetas

El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha mostrado este lunes su respeto por la renuncia de Manuel Cobo a presidir la Oficina de Cargo Popular destinada a mejorar la lucha contra la corrupción, si bien ha asegurado que los 'populares' lo tienen "difícil" para encontrar a un sustituto que "no esté manchado por la corrupción" En una entrevista en Cuatro que ha recogido Europa Press, ha resaltado la "prudencia" y "respeto" con la que Ciudadanos se toma esta dimisión dado que sería por motivos de salud. No obstante ha atacado al PP asegurando que "les cuesta encontrar a alguien que no este inmerso en casos de corrupción" y por lo tanto "manchado".