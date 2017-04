Ciudadanos señala que la detención de González afecta a todo el PP y a Cifuentes, "que deberá dar explicaciones"

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado que la detención del expresidente regional Ignacio González "afecta a todo el Partido Popular y, por supuesto, a Cristina Cifuentes, que deberá dar explicaciones".

"Esta detención no solo afecta a Ignacio González, afecta a todo el PP y, por supuesto, a Cristina Cifuentes, que deberá dar explicaciones, como máxima responsable del PP a día de hoy y también como miembro del consejo de administración del Canal de Isabel II en la etapa de Ignacio González", ha manifestado Aguado en una rueda de prensa en la Asamblea. Para Aguado, Cifuentes "no va a colaborar con la Justicia porque sí, es que tiene que colaborar, porque tiene relación directa con el Canal de Isabel II".

A su juicio, la detención de González confirma que "desde el PP han gestionado la Comunidad de Madrid como una organización criminal, han saqueado el Canal de Isabel II, la Comunidad de Madrid, se han reído de los madrileños a costa de sus impuestos", y constituye "un caso gravísimo de corrupción política", ya que "es la primera vez que un presidente de la Comunidad de Madrid es detenido por corrupción, y no por cualquier delito". Sobre Ignacio González pesarían los presuntos delitos de malversación, prevaricación, cohecho, blanqueo, financiación ilegal y organización criminal.

"Es verdaderamente lamentable y vergonzoso que los madrileños tengamos que sufrir este tipo de actuaciones o de situaciones consecuencia de gobiernos del PP que han dejado la Comunidad de Madrid asolada en términos de corrupción política", ha manifestado.

Tras afirmar que el PP "está carcomido por la corrupción en la Comunidad de Madrid" y que "se está desmoronando", ha considerado que lo que están pidiendo los madrileños es "un gobierno limpio, honesto, que pueda mirar a la gente a la cara y pueda exigir un respeto y un prestigio que a día de hoy parece que no se han ganado", para aseverar que "hoy más que nunca tiene sentido que Ciudadanos esté presente en las instituciones".

"Hemos conseguido primero que no haya gobierno de mayoría absoluta, que estos gobiernos de mayoría absoluta se acaben, que haya un partido, que se llama Ciudadanos, que esté controlando al Gobierno atándole de pies y manos para que lo que hemos visto en los últimos 20 años no se vuelva a producir", ha destacado Aguado, para agregar que espera que sea el "primer paso" y que "el segundo paso sea que pierdan el gobierno en las siguientes elecciones".

Así, se ha dirigido a todos los madrileños y a los votantes del PP para garantizarles que Ciudadanos puede gobernar y puede gobernar mejor que el PP. "Un partido como el PP que ha gobernado de esta forma durante los últimos 20 años no puede volver a ganar las elecciones y en 2019 vamos a trabajar para que no vuelvan a ganar las elecciones, ese es el objetivo de Ciudadanos", ha afirmado, para agregar que no han venido "solamente para exigir cambios, sino para hacer cambios, para demostrar que es posible que haya un gobierno limpio en la Comunidad de Madrid" y "que se puede gobernar con las manos libres, con las manos limpias".