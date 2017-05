Ciudadanos avisa de que no apoyará la Ley del Cupo si supone "privilegiar a un Gobierno nacionalista"

Etiquetas

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha avisado este jueves de que su grupo no apoyará la ley que ponga por escrito el nuevo cálculo del Cupo vasco si supone "privilegiar a un Gobierno nacionalista" y es "perjudicial para el conjunto de los españoles".

"Cuando llegue el momento de traer la ley valoraremos si el cálculo es técnico o si se trata de privilegiar a un Gobierno nacionalista, en cuyo caso no apoyaremos el Cupo", ha dicho en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press. Eso sí, ha reconocido que el Concierto vasco, en el que se basa después el Cupo, está previsto en la Constitución.

Eso sí, ha puntualizado que ese nuevo cálculo del Cupo --que el Gobierno ha pactado con el PNV para asegurarse su apoyo a los Presupuestos para 2017-- no está incluido en los Presupuestos que han negociado PP y Ciudadanos, que es lo que se vota este jueves en el Congreso.

"La ley del Cupo no se vota hoy, tiene que quedar claro que nosotros apoyamos los Presupuestos, donde no aparece esto", ha dicho. En todo caso, ha admitido no saber si el pacto entre el Gobierno y el PNV supondrá una merma de ingresos previstos en los PGE: "Nosotros hemos negociado unas cifras, vamos a ver qué nos encontramos".

Además, ha dejado claro que la parte de la negociación entre Gobierno y PNV que afecta directamente a los Presupuestos, como la inversión en infraestructuras, sí le parece bien a su partido porque mejora la vida de los ciudadanos, y que la Y vasca vertebra el territorio igual que el Corredor Mediterráneo.