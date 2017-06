Ciudadanos cree que el PP "hace tiempo que ha perdido el norte en Andalucía" y le acusa de poner "zancadillas"

Etiquetas

El presidente y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha considerado este lunes que el PP-A "hace tiempo que ha perdido el norte en Andalucía" pues "sólo mira los réditos electorales y los sondeos", a la par que ha criticado que "hasta ahora, en el Parlamento, no hay día en el que no intente poner la zancadilla ya no solo a Susana Díaz, sino también a Cs".