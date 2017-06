Ciudadanos orientará a 40 jóvenes afiliados en Bruselas sobre oportunidades laborales en instituciones europeas

Etiquetas

Ciudadanos celebra este lunes en Bruselas su segunda edición del Campus Europeo de Jóvenes, en el que 40 militantes de la formación naranja asistirán a un seminario sobre las oportunidades laborales que pueden encontrar en las instituciones europeas.

Se trata de uno de los tres campus anuales que realiza la Secretaría de Jóvenes del partido, liderada por la diputada Melisa Rodríguez. En total hay unos 4.000 afiliados jóvenes, que son aquellos que tienen entre 18 y 35 años.

Aunque inicialmente se inscribieron unos 200 afiliados, en el seminario de Bruselas solo participarán 40, que es el número de becas que ofrece el Parlamento Europeo para cubrir el desplazamiento y el alojamiento. Esos 40 participantes fueron seleccionados por sorteo.

Durante el campus, organizado junto a la Delegación de Cs en la Eurocámara y al grupo parlamentario donde se integra la formación naranja (ALDE), los jóvenes harán una visita al Parlamento Europeo guiados por Melisa Rodríguez y por el eurodiputado Javier Nart, quienes les explicarán cómo es su día a día en la labor parlamentaria.

Por la tarde asistirán a un seminario en el Comité de las Regiones donde se les enseñarán las herramientas y oportunidades de empleo en los distintos ámbitos de la UE. Para ello, escucharán las experiencias de ponentes de diferentes sectores que accedieron a plazas en Bruselas a través de becas.

Asimismo, podrán asistir una presentación sobre ALDE, participar en un taller de 'networking', ver cómo se cubre la información de actualidad sobre la UE y aprender a preparar un buen currículum.

LOS JÓVENES SON "LA BASE" DE CIUDADANOS

Ciudadanos también organiza para los jóvenes el Campus de Invierno y el Campus de Verano. Este último se desarrollará en Málaga entre el 21 y el 23 de julio y pueden inscribirse tanto afiliados (por 40 euros) como simpatizantes (por 80 euros).

En declaraciones a Europa Press, Melisa Rodríguez ha señalado que los jóvenes son "la base del proyecto" de Ciudadanos. "Presumimos de ser un partido que no mira el DNI de sus afiliados para acceder a ningún puesto de responsabilidad ni a ninguna lista", ha destacado, agregando que en Cs la estructura de jóvenes es horizontal, en vez de duplicarse "como hacen los viejos partidos".

Ser militante joven en la formación naranja supone tener "un plus de formación, de información y de talleres, y no solo enfocado a la vida política", sino también a "su futuro profesional" ha indicado Rodríguez. En su opinión, "la mayoría no están en Ciudadanos porque quieran ser un cargo electo, sino que están por convicción y porque quieren formar parte del proyecto".