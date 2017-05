Clavijo felicita a Pedro Sánchez y al PSOE por atravesar una situación "muy complicada"

Etiquetas

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha felicitado este lunes al nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, así como al partido por atravesar una situación "muy complicada" que les ha servido para despejar la "incógnita" del liderazgo.

Clavijo indicó, en declaraciones a los medios, que anoche ya felicitó por mensaje de teléfono a Sánchez, y consideró que una vez que ha quedado "despejada la incógnita del liderazgo y de quien va a llevar al PSOE", les va a ayudar "a que se recomponga".

Además señaló que "es muy positivo" poder tener un interlocutor con el que hablar, añadiendo que "eso siempre va a ser para mejor, el hecho de poder tener con quien hablar cuando hay algún problema ayuda". Por ello, le deseó "mucha suerte".

Cuestionado si la llegada de Sánchez a la Secretaría general del PSOE puede modificar la situación sobre la aprobación del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Clavijo afirmó que lo ve "igual que antes". Agregó que actualmente, tras debatirse la enmienda a la totalidad, hay unos presupuestos con 175 votos y el PP negocia el voto que le hace falta para sacar este ejercicio presupuestario con Nueva Canaria (NC).

En este sentido, se mostró "convencido de que al final NC pondrá sobre la mesa en su negociación los 1.362 millones" de euros que actualmente tendría Canarias. Además, subrayó que un partido que es nacionalista "no puede hacerle ese daño a Canarias".

Asimismo, aseguró que tampoco le preocupa que se fragüe una moción de censura a su gobierno en Canarias ahora que el PSOE tiene secretario. "Nunca me ha preocupado la moción de censura, es algo que como no depende de mi, nunca me ha preocupado. Lo que me tiene que preocupar es arreglar los problemas de los canarios, con lo cual no", apostilló.

Finalmente, cuestionado por el viaje que hará a Marruecos en los próximos meses, admitió que están trabajando en el mismo pero que aún no tiene "fecha exacta", si bien afirmó que será "en septiembre, octubre" cuando viaje a Mauritania y Marruecos.