Clavijo se muestra "convencido" de que Román Rodríguez (NC) "no va a permitir" un bloqueo a los PGE

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado este jueves "convencido" de que el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, "no va a permitir" que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En una entrevista concedida a la 'Cadena Ser' y recogida por Europa Press, ha dicho que Rodríguez ha sido presidente de Canarias y sabe que su formación, a través del voto de Pedro Quevedo, tiene una "responsabilidad" con el archipiélago.

Además, ha advertido de que si finalmente los PGE no salen adelante, Canarias perderá un total de 1.362 millones en los próximos tres años. "No nos lo podemos permitir y estoy convencido de que NC no lo va a hacer", ha comentado.

Clavijo ha incidido en que la negociación de CC con el PP sobre los PGE ha sido "altamente positiva", especialmente porque se desvincula el REF de la financiación autonómica, y no ha ocultado que los votos de los nacionalistas canarios en esta coyuntura son "oro molido" para las islas.

En esa línea, ha comentado que los dos diputados de CC y NC son los únicos que se han sentado a negociar con el PP "de tú a tú", resaltando especialmente el "magnífico trabajo" en las Cortes de Ana Oramas.

Sobre una posible unión de las dos fuerzas, ha comentado que CC apoya la unidad nacionalista porque hay una "amplia mayoría social" en las islas, pero no ha ocultado la "división" existente, especialmente en Gran Canaria.

"No tiro la toalla", ha comentado, porque se siente "cómodo" con representantes políticos de NC más allá de que haya "determinados personalismos", resaltando que la unidad en las Elecciones Generales se quebró porque NC optó por ir en coalición con el PSOE.