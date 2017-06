Clavijo dice no se siente "amenazado" por el aviso de Antona (PP) de hacer oposición dura si no cogobiernan

Etiquetas

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este lunes "no" sentirse "amenazado" por el aviso del líder del PP canario, Asier Antona, de hacer una oposición "con todas sus consecuencias" en el caso de que no se alcance un acuerdo para cogobernar al frente del Ejecutivo autonómico, donde ahora lo hace en solitario Coalición Canaria (CC).

"No me siento amenazado ni nada por el estilo. Si hay posibilidad de acuerdo, fantástico, y si no que cada uno actúe en función de lo que considera mejor para lo que representa", resaltó el presidente autonómico durante su intervención en la rueda de prensa que dio este lunes junto al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, tras la reunión que mantuvieron en la sede de la Presidencia autonómica de la capital grancanaria.

Clavijo dijo que la "toma de contacto" que tendrá lugar este mismo lunes con Antona tiene la única intención de "ver voluntades y sensibilidades". "Ver predisposiciones, sintonías y cómo se inicia un proceso. Pero en mi caso será la comisión de negociación de CC la que vaya marcando el día a día posterior", concluyó al respecto.