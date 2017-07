Colau asumirá la decisión que tomen sus bases para el 1-O con una consulta en septiembre

Etiquetas

Critica el requerimiento de la Guardia Civil al TNC: "Recuerda a viejos tiempos más oscuros"

La alcaldesa de Barcelona e impulsora de CatComú, Ada Colau, ha asegurado este jueves que asumirá la decisión que sus bases tomen sobre el referéndum que el Govern prevé celebrar el 1 de octubre, en una consulta que los 'comuns' prevén celebrar en septiembre con sus inscritos para decidir de forma democrática "si hay una posición prioritaria" del espacio político.

"Como posición mayoritaria, quienes seamos voces públicas, cuando respondamos, no a título individual, sino como espacio político, tendremos que respetar la decisión de la mayoría", ha asegurado Colau en una entrevista a Onda Cero recogida por Europa Press, en la que ha defendido la legitimidad de cualquier proceso participativo siempre y cuando cuente con la mayoría de los ciudadanos y no se convoque tirando millas y de forma unilateral, según ella.

Ha recordado que no es nacionalista ni independentista --se ha descrito como municipalista--, y ha insistido en que los 'comuns' defienden un referéndum efectivo y que ella trabajará por una propuesta para que Cataluña pueda votar por "una República, que no tiene por qué estar separada de una República española, puede ser confederada, por ejemplo".

Preguntada por su participación en el 9N, ha recordado que votó 'sí-sí' pero que fue un "voto de protesta" en un contexto en el que el Gobierno central podía prohibir la votación, liderada por la sociedad civil y con un carácter cívico que invitaba a la movilización, y ha asegurado que su eventual respuesta en el 1-O dependerá de cómo se plantee.

Colau ha asegurado que el Ayuntamiento no ha recibido ningún requerimiento de la Generalitat --tampoco para facilitar el padrón--, y ha insistido en que no podrán en peligro a la institución ni a los funcionarios en ninguna situación comprometida: "No se va a trasladar a los funcionarios lo que tienen que resolver los políticos".

Ha reiterado que los 'comuns' siempre han estado a favor de un referéndum efectivo: "Otros han ido cambiando de pantalla, porque decían que el referéndum ya se había hecho" con las elecciones del 27 de septiembre, pero luego vieron que no tenían votos suficientes, ha dicho en referencia al Govern, en el que ha asegurado que hay desunión por dudas ante el 1-O.

GUARDIA CIVIL EN EL TNC

Ha tachado de desafortunado el requerimiento de la Guardia Civil al Teatro Nacional de Cataluña (TNC) sobre el acto del Govern y JxSí por el referéndum: "¿Pero a dónde vamos a llegar? Que estamos en democracia, y esto recuerda a los viejos tiempos más oscuros", ha aseverado, y ha advertido de que acciones como esta no resolverán el asunto, sino que aumentan la tensión y la crispación.

Con acciones como esta, el PP ha sido una fábrica de independentistas, ha dicho Colau, quien ha insistido en que el 1-O tal como lo plantea el Govern no reúne las condiciones para que sea el referéndum que Cataluña necesita: "No se dan las condiciones. Ahora bien, puede haber una movilización, y será totalmente legítimo tanto si es con urnas o sin urnas".

Colau ha dicho que las elecciones en Cataluña después del 1 de octubre "son una posibilidad que está sobre la mesa", porque JxSí se presentó a las elecciones con el objetivo de declarar la independencia en 18 meses, algo que Colau considera evidente que no van a cumplir.