Collboni (PSC) cree que Mas arrastraría a los catalanes a su propio "bucle" si es candidato

El dirigente del PSC Jaume Collboni ha valorado este lunes que el líder del PDECAT, Artur Mas, arrastraría a los catalanes a su propio "bucle" si presentara candidatura para volver a gobernar en Cataluña, después de que el presidente Carles Puigdemont haya dicho que no quiere ser candidato.

"Es una decisión que deben tomar en su partido, pero creo que sería ya un poco poner en evidencia máxima el bucle sobre el proyecto en que Mas ha entrado y que pretende que sea el bucle del país", ha dicho este lunes en rueda de prensa al preguntársele por la posible candidatura de Mas.

El también segundo teniente de alcalde de Barcelona ha añadido que esta candidatura sería el máximo exponente del bucle en que han entrado tanto el PDeCAT como Mas, y al cual "quieren arrastrar al resto de los catalanes".

Sobre la intención de Puigdemont de no presentarse, ha valorado que se trata de "la crónica de una muerte anunciada de los liderazgos de la antigua Convergència y del proceso planteado".

Ha valorado que el bloqueo provoca el desgaste de los dirigentes y de los partidos, y ha apostado por buscar una nueva relación entre Catalunya y el resto de España.

"La retirada de Puigdemont es la crónica de una muerte anunciada. Todo lo que hace referencia a un proceso que no cuenta con diálogo ni con el acuerdo del Estado no es viable y no es posible", ha afirmado.

REFORMAR LA CONSTITUCIÓN

Por eso, ha recordado que el PSC siempre ha defendido una reforma de la Constitución pactada con el Estado: "Pensamos que debe ser un nuevo pacto con el objetivo de votar, pero de votar un acuerdo".

"La gente quiere un cambio, pero lo quiere de la mano del diálogo y del acuerdo y de la ratificación democrática de este acuerdo. Mientras no sea así, los catalanes veremos cómo esta historia se va repitiendo", ha finalizado Collboni.