Compromís se desmarca del despido de la cuñada de Barcala y pide a Echávarri que dé "marcha atrás"

Etiquetas

El portavoz del equipo de Gobierno en Alicante y líder de Compromís, Natxo Bellido, ha reclamado al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, que dé "marcha atrás" en el despido de la trabajadora temporal del Ayuntamiento, cuñada del portavoz del PP Luis Barcala, y ha anunciado que "de lo contrario", la coalición se mantendrá en su posición de "desmarcarse" de la decisión.

Bellido ha reclamado desterrar "el abuso de poder" de la política y por ello ha dicho "no compartir" esa decisión, ante el reconocimiento del alcalde de que se precipitó tras la denuncia del PP por el supuesto fraccionamiento de los contratos de Comercio. "Sería bueno dar marcha atrás a esa decisión y comenzar de cero", ha apuntado Bellido.

A preguntas de los medios, en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno, ha incidido en que se trata de una cuestión que no se puede asumir como equipo de Gobierno, si no que deberá asumirla "aquéllos que la han tomado".

A su modo de ver, "no es bueno tomar decisiones sin contar con el beneplácito del equipo de Gobierno" y ha subrayado que si "alguna de las partes de ese gobierno plural no entiende que debe gobernar de forma consensuada con el resto, las cosas no van bien" y "las consecuencias no son buenas".

Bellido ha exigido que "a mitad" de mandato "esas cosas se deben ir aprendiendo" y ha pedido que "otros" también hagan un "balance" y una autocrítica sobre "cómo se gobierna de forma plural".

El portavoz de Compromís ha incidido, además, que el debate sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) y sobre la actualización del personal municipal no puede depender de "una decisión de Alcaldía" sino que debe ser "fruto de un trabajo del Ayuntamiento y de la parte social y para ello está la mesa negociadora".

"Cada decisión en este sentido debe ser consensuada con el concejal del área, porque podrá aportar información sobre todo esto", ha seguido y ha subrayado que mantener las decisiones de Alcaldía supondrían "persistir en el error y en hacer las cosas como no toca hacerlas".

COMPROMETIDOS

Natxo Bellido ha reiterado que Compromís está "absolutamente comprometido" con el gobierno surgido en mayo de 2015, y ha considerado que la coalición seguirá siendo "una fuerza que cohesione" el pacto a tres y que la "única fórmula de presente y futuro válidas son los gobierno plurales y progresistas".

En ese sentido, ha anunciado que Compromís está "preocupado" porque los trabajos de "cambio" y de recuperación "de la buena imagen de la ciudad", está viéndose afectado por "el ruido y las polémicas".

"No es posible que las polémicas no dejen que los relatos del cambio que se están construyendo con el respaldo de Compromís", ha continuado y ha anunciado que la coalición hará balance y la "autocrítica" sobre el mandato y espera que "no lo haga solo Compromís". Para ello, ha pedido que la Comisión de Seguimiento del Pacto se vuelva a reunir.