Compromís celebra 2 años de "políticas valientes" y se marca el reto de "echar a Rajoy y a su parentela del Gobierno"

Etiquetas

Oltra ha afirmado que la moción de censura "tiene que salir adelante" y avisa a Rajoy: "Se acabó, escucha a este pueblo"

Compromís ha celebrado este año los dos años de Gobierno en la Comunitat Valenciana bajo el lema '2 anys de polítiques valentes', con una fiesta liderada por la vicepresidenta del Consell y líder de la coalición, Mónica Oltra, que ha abogado por "echar a Rajoy y a toda su parentela, echar a los que han instalado la corrupción en las instituciones y echar a los que se utilizan el Ministerio de Interior y de Justicia para tapar su corrupción".

Oltra también ha reclamado "echar a los que recortan en derechos sociales mientras le pagan a Florentino Pérez por el desastre de Castro más de 1.600 millones de euros". "Se acabó señor Rajoy, escucha la voz de este pueblo", ha advertido.

La celebración ha tenido lugar en los jardines del Turia de València, y también ha contado con la participación del alcalde, Joan Ribó; el secretario autonómico Julià Álvaro, y el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví.

A la fiesta se han sumado el conseller de Educación, Vicent Marzà; el concejal de Cultura Festiva de València, Pere Fuset; el de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi; la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, y el diputado en el Área de Cultura, Xavier Rius, entre otros cargos de Compromís.

La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha recordado la situación política hace dos años y como el 24 de marzo --el día de las elecciones-- fue "un día bonito". "Nadie daba un duro por nosotros", ha recordado, para destacar el "mestizaje" que caracteriza a su partido y subrayar que "lo primero era rescatar personas, las miles de personas que se habían quedado desprovistas de la crisis, o mejor dicho de esta estafa".

Oltra ha denunciado así que en la Comunitat "se había instalado la corrupción, todo lo que tocaba el PP estaba corrupto". Y ha advertido al Gobierno: "Ustedes no pueden utilizar el Ministerio (de Justicia) para que la corrupción quede impune, y Compromís esta aquí para evitar eso".

En este sentido, ha afirmado que "esa moción de censura tiene que salir adelante" --la presentada por Podemos contra Rajoy-- y ha abogado por echarle a él y a "toda su parentela".

"CUANDO ACABE 2018 NO HABRÁ LISTAS DE ESPERA"

La líder de Compromís también ha criticado el copago sanitario que se impuso en 2015 y ha apuntado que "la salud no es un negocio, la sanidad debe ser publica", al tiempo que ha recordado a las 29.000 personas que estaban en la lista de dependencia. "Hoy son 29.000, hemos puesto a 25.000 personas dentro del sistema y cuando acabe este 2018 no habrá listas de espera", ha asegurado.

Asimismo, ha recordado la apuesta de su partido por la igualdad de oportunidades en los colegios. "Hoy las familias escogen centros y o los centros a las familias" y "el dinero de los colegios se gasta en colegios y no se los queda el partido"

Sobre esta cuestión, ha criticado que el PP era "el partido de la incompetencia lingüística", y ha añadido que "hoy tenemos un decreto de plurilingüismo con profesores nativos, y los niños sabrán castellano, valenciano e ingles", ha asegurado. "Mientras Compromís esté en el Gobierno, cualquier niño estará protegido", ha remachado.

BALDOVÍ QUIERE EL "SITIO DE RAJOY"

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha afirmado que le gustaría estar en el "sitio de Rajoy", dado que "pegar caña a Rajoy" --lo que la gente le pide que haga-- es "lo fácil". "Lo difícil es lo que hacen todas estas personas", ha indicado señalando a los miembros de la formación 'naranja'. "Yo querría que la caña me la pegaran a mí", ha apostillado, a lo que los asistentes han respondido con gritos de 'presidente, presidente'.

Baldoví ha lamentado que todas las propuestas que hace su partido en el Congreso "se estrellan contra un muro". "En cambio, todos vosotros --en la Generalitat-- hacéis leyes, tomáis acuerdos que mejorarán la vida de los valencianos todos los días para que tengan un poco mas de bienestar. De mayor quiero ser como vosotros", ha manifestado.

Así, ha expresado su orgullo al poder decir en Madrid que su partido "trabaja bien y hace mejor las cosas que los gobiernos anteriores", y ha bromeado diciendo que, de todos los representantes políticos que estaban este sábado en el acto, es el único que está en la oposición. "Y no me gusta", ha recalcado.

Baldoví, ha pedido un aplauso para el conseller de Educación, Vicent Marzà, "un tío convencido y valiente", y otro a Oltra, "que ha pasado una semana muy dura" por la polémica de los centros de menores. En esta línea, ha recordado el himno de Liverpool y ha apoyado las decisiones de la portavoz en el Consell: "Nunca caminaras sola Mónica, nunca caminarás solo Vicent, vas con gente honesta, libre, la gente de Compromís".

RIBÓ: "LO NUEVO NO ACABA DE NACER"

Por su parte, el alcalde de València ha señalado que el resultado electoral de hace dos años fue "un gran cambio político". Sin embargo, ha matizado, "parece que aquello que es nuevo no acaba de nacer y eso que es viejo no acaba de morir".

Se ha mostrado contundente al afirmar que "el bipartidismo ha muerto, no solo en España sino en toda Europa", y ha advertido "a los que predican volver al pasado", que el pasado "no vuelve". Y ha abogado por "establecer relaciones" con los partidos políticos más afines al suyo, con el objetivo de "proteger el pacto de la Nau" y "no volver a la derecha ni a sus políticas neoliberales del PP".

"HAREMOS PRESIDENTA A MÓNICA"

Finalmente, el secretario autonómico, Julià Álvaro, ha indicado que "tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo bien", al tiempo que ha incidido en que "si conseguimos empoderar a la gente nos empodereremos nosotros, mejoraremos y haremos a Mónica presidenta de la Generalitat".

Por contra, ha reprochado que, tras dos años de gobierno, "ellos --el PP-- están rodeados de policía y muchos de ellos en las prisión", y ha añadido que han llegado al poder para "revelarnos". "Estamos tocando el nervio de los poderes que han vivido del chollo".