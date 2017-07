(Corr)La comisión que investiga las cajas tendrá una duración máxima de 9 meses y aprueba las 13 primeras comparecencias

Etiquetas

Cs, Podemos e IU denuncian la limitación temporal y dicen que PP y PSOE "van de la mano" para "bloquear" la investigación

La Comisión de Investigación sobre la actuación, gestión y supervisión de las cajas de ahorro que tenían su domicilio social en Castilla y León tendrá una duración de seis meses más tres prorrogables a partir de que se solicite la documentación por parte de los grupos parlamentarios, además de aprobarse las trece primeras comparecientes que asistirán a partir del 12 o 14 de septiembre, en función del orden de sesiones del pleno, según ha reconocido el presidente de la misma, Manuel Mitadiel, al término de su segunda reunión.

Los grupos parlamentarios de Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida han criticado que PP y PSOE "van de la mano" al querer "bloquear" la investigación poniendo "fecha de caducidad" a los trabajos, algo absolutamente "lamentable", mientras que 'populares' y socialistas se han defendido alegando que con esta limitación pretenden "trabajar en lo importante" y no "distraerse" ni "montar circos mediáticos".

Mitadiel ha explicado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la comisión ha aprobado el calendario que recoge las primeras 13 comparecencias que se celebrarán a partir de septiembre todos los jueves por la mañana y los martes por la tarde siempre que no se celebre pleno.

En este sentido, las primeras comparecencias estarán encaminadas a determinar el marco jurídico competencial de la Junta de Castilla y León, las del Banco de España y, al tratarse de "expertos" en este ámbito, también servirán para que den su punto de vista sobre cómo se "rigieron" las cajas de ahorro, si se pudo "prever" el "desastre" que ocurrió y si había posibilidades de "poner remedio".

Entre los primeros expertos que testificarán se encuentra el subdirector del Servicio de Inspección del Banco de España, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Julio Segura Sánchez, el subgobernador del Banco de España, Fernando Eguidazu Palacios y catedráticos como Alberto Alonso y Alejandro Menéndez.

Mitadiel ha encabezado las críticas al calificar de "lamentable" la actitud del PSOE y del PP de limitar la duración de los trabajos, algo que, entiende, supone hacer por la "puerta de atrás" lo que no se atrevieron a hacer por la "puerta de adelante" que es vetar esta comisión.

Mitadiel insiste que ambos grupos ponen "palos en las ruedas" para impedir que se haga una investigación "seria".

Un argumento que ha compartido José Sarrión (IU) que entiende es muy "peligroso" limitar el tiempo cuando se está viendo que otras comisiones, como la de las eólicas y la del HUBU, se están prolongando en el tiempo, y más cuando aun no se han aprobado los "listados de comparecientes" de toda la comisión.

En este sentido, Sarrión habla de "gran decepción" porque la decisión va en contra del "criterio de la mesa" y "no es casualidad" que los grupos que han pedido la comisión se hayan quedado "en minoría" en esta cuestión.

Pablo Fernández, de Podemos, ha ahondado en las críticas y ha calificado la decisión de "surrealista", algo que les hace tener "sospechas fundadas" de que PSOE y PP "van de la mano" para "impedir" el normal desarrollo de los trabajos de la comisión y su fin, que, en palabras del secretario general de la formación morada, es "depurar las responsabilidades políticas pertinentes".

"Ni PP ni PSOE quiere que se trabaje con rigor en esta comisión para que se arroje luz sobre el expolio y saqueo de las cajas", ha zanjado Pablo Fernández.

PSOE Y PP SE DEFIENDEN

Críticas de las que se han defendido tanto PP como PSOE. En este sentido, el socialista Óscar Álvarez ha insistido en que desde la formación se quiere trabajar de forma "rigurosa" y "seria", por lo que poner un plazo, entiende, tiene un sentido "muy claro" que es "no dilatar en el tiempo" estas comisiones, "centrar el tiro", el foco en lo "importante" para llegar a conclusiones "certeras".

Álvarez ha señalado que la propuesta de delimitar el tiempo de la comisión se ha tomado como ejemplo de la presentada por Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados y aprobada por unanimidad por el resto de grupos. "No entendemos como aquí en Castilla y León no se ha podido aprobar también", ha señalado.

Desde el PP, Alfonso García Vicente, han mostrado su satisfacción al entender que en las dos cuestiones "más importantes" se habían aprobado por unanimidad como son las solicitudes de documentación y "consensuar" la relación de los trece expertos que van a "abrir" las comparecencias en septiembre.

Además ha compartido argumento con el PSOE sobre la temporalidad de la comisión al señalar que no se trata de un "invento" del Partido Popular, sino de un tiempo que han pactado todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados para la comisión que aborda la situación y crisis del sistema financiero.

Así, no entienden como lo que es una "buena idea" para todos en el Congreso no lo sea en las Cortes. "Entendemos que es bueno porque nos obliga a poner el foco en lo importante, y no en el circo mediático como les gusta a otros, y porque es una iniciativa que obliga a trabajar a los grupos y no distraer la atención con cuestiones que no aporta nada", ha puntualizado.

Por último, ha espetado a Podemos que lo que se trata es de ponerse a "trabajar", lo que significa ser "respetuoso" con el resto de grupos parlamentarios cuando hay que hacer frente a las "obligaciones", cumplir los plazos, "cosa que algún grupo no ha hecho", y presentar solicitudes de comparecencias y documentación en las fechas "estipuladas".