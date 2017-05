Cospedal compara la actitud de Puigdemont con "un intento de golpe de Estado" y dice que impedirán el referéndum

Etiquetas

Se muestra "convencida" de que el PSOE no colaborará en la "liquidación del Estado español"

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha recalcado este martes que el Estado "tiene fuerza suficiente para impedir" una "amenaza" contra el Estado como la que está promoviendo el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que, a su juicio, guarda similitudes con lo que podría ser en otros países un "intento de golpe de Estado" al "saltarse la ley" y los procedimientos establecidos.

De esta forma ha respondido Cospedal, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, a las declaraciones que este mismo lunes pronunció en Madrid Puigdemont, en las que afirmaba que el Estado no tiene "tanto poder" para impedir un referéndum de independencia en Cataluña.

"Si estuviéramos en otro país y en otras circunstancias y a lo mejor no estuviéramos hablando de políticos, estaríamos hablando de un intento de golpe de Estado o de una amenaza de golpe de Estado", ha manifestado, para añadir que se trata de "una amenaza en toda regla contra el Estado, que tiene todos los medios para defenderse".

Preguntada entonces si cree que la actuación de Puigdemont tiene las características de un golpe de Estado, Cospedal ha señalado que el presidente de la Generalitat "quiere romper el Estado" y no está siguiendo los "cauces procedimentales adecuados" que marca la ley. "Eso, como es saltarse la ley, es atentar contra el Estado y en otros contextos seguramente se llamaría así, sí", ha apostillado.

Cospedal ha reiterado la oferta del Gobierno del PP para que Puigdemont acuda al Congreso de los Diputados a defender su propuesta en favor de un referéndum de independencia, buscando apoyos parlamentarios y siguiendo un procedimiento que, si prospera, requiere la disolución de las Cortes y que todos los españoles voten.

Dicho esto, la ministra ha subrayado que todo lo que vaya contra ese procedimiento es "intentar liquidar el Estado", intentar "destruirlo" y "cambiar" el modelo de Estado de "una manera que no se puede hacer" y que en "otros países" la "expresión" que se utilizaría sería la de un "golpe de Estado".

"MUCHOS INSTRUMENTOS" PARA IMPEDIR LA "AMENAZA"

La ministra de Defensa ha afirmado que si "las amenazas se transforman en hechos", el Gobierno de Mariano Rajoy tendrá que utilizar los instrumentos jurídicos que le da el Estado de Derecho. "Tiene muchos instrumentos a su alcance, pero hay que ir paso por paso y no precipitar acontecimientos ni contestaciones, que seguramente es lo que esperan oír aquellos que están amenazando y chantajeando al Estado", ha manifestado.

Al ser preguntada si estarían dispuestos a utilizar la fuerza y recurrir a las Fuerzas Armadas para impedir que haya referéndum, Cospedal ha indicado que el Ejecutivo no tiene "ninguna intención" de recurrir a ello "inicialmente" y ha agregado que hay que esperar a que desde la Generalitat no se cumplan "esas amenazas de desconexión y ruptura del Estado español".

Dicho esto, la titular de Defensa ha indicado que el Gobierno irá respondiendo con la "proporcionalidad que tenga que hacerlo". "Si algo ha demostrado este Gobierno es que el sentido de la proporcionalidad y cuidar de los intereses de todos, es una prioridad", ha manifestado.

Eso sí, Cospedal ha afirmado que cuando tienes enfrente a un "chantajista", "nunca se puede admitir un chantaje", sino que hay que evitar que se produzca y "actuar en consecuencia" si se van produciendo algunos hechos. "Pero no se pueden contar todas las cosas que se van a hacer porque si no el adversario está mejor preparado", ha aseverado.

FRENTE COMÚN DE PP, PSOE Y Cs CONTRA EL REFERÉNDUM

Cospedal ha admitido que cuando el año pasado Puigdemont inició el proceso para la independencia con una declaración, Mariano Rajoy mantuvo una "interlocución" con las principales fuerzas para conocer su "postura" y ha confiado en que PSOE y Ciudadanos "no se hayan movido de donde estaban" y se mantenga el frente común ante el independentismo.

"Estamos convencidos, y ayer lo decía Mariano Rajoy, de que el Partido Socialista no va a colaborar en una liquidación del Estado español", ha dicho, para reiterar que confían en que PSOE y Ciudadanos ayuden a que "no se pueda producir" ese referéndum de independencia que promueve el Gobierno catalán.

Además, ha dicho que no le da "más trascendencia" al hecho de que este lunes Rajoy no contactara con Pedro Sánchez para felicitarle por su victoria en las primarias socialistas. "No tengo la menor duda de que esas reuniones se van a ir produciendo paulatinamente, pero también es verdad que confiamos en que las posturas en estos dos partidos no se hayan alterado", ha dicho, para añadir que sí que tenía "sus dudas" con respecto a Podemos, que este lunes asistió a la conferencia de Puigdemont en Madrid.