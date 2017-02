El portavoz de Cs en la Diputación de Valencia abandona el partido por haberse convertido en "marca blanca" del PP

Etiquetas

Ciudadanos le pide que devuelva las actas de diputado y concejal pero él solicita continuar en el grupo de no adscritos

El portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Valencia, José Enrique Aguar, ha solicitado la baja del partido al considerar que la formación "ha traicionado los principios de progreso, centralidad y liberalidad que inspiraron su creación y expansión, retrocediendo a posiciones de derechas que lo han convertido en una marca blanca del PP".

Así lo expresa Aguar en la carta que hoy ha remitido a la institución provincial, en la que solicita que se inicie el procedimiento para su incorporación al grupo de no adscritos de la corporación. Por su parte, desde Ciudadanos le han pedido que cumpla el compromiso ético firmado en su día por él al acceder al cargo y, en consecuencia, devuelva de forma inmediata las actas de diputado y de concejal --en la localidad de Benetússer-- obtenidas bajo las siglas de Cs.

En su carta, Aguar relata que desde su afiliación a Ciudadanos se ha "volcado en todas sus actividades" al creer "firmemente en los postulados que defendía según su constitución original" pero "con el paso del tiempo Cs ha ido perdiendo el espíritu de movimiento cívico político con el que nació e ilusionó a mucha gente".

En el caso de la Comunitat Valenciana, asegura que la actual dirección de Cs, "controlada fundamentalmente por exmilitantes del PP, colocó en el organigrama del partido a otros exmiembros del PP en detrimento de nuevos activos que creían en los principios básicos que inspiraba a Ciudadanos".

UNA DIRECCIÓN REGIONAL "DICTATORIAL"

Ha resaltado que "los que siguen rigiendo el partido en la Comunidad Valenciana no los ha elegido ningún valenciano, sino que han sido designados desde la cúpula nacional" y "su manera de llevar el partido es dictatorial, de arriba a abajo, de manera similar a como funcionan otros partidos que tanto hemos criticado".

"Disconforme con esta situación de falta de transparencia, democracia y participación, he intentado cambiarla desde dentro. La última esperanza que tenía se ha desvanecido también: ha sido en el IV Congreso celebrado este fin de semana en Madrid, donde esperaba que el partido recobrara el espíritu ciudadano original", afirma en la carta.

"LA BASE NO PINTA NADA"

No obstante, ante esta "última oportunidad" para "recuperar en un proyecto en el que tantas esperanzas fueron depositadas", se ha salido "menos --o nada-- socialdemócratas, menos transparentes, menos democráticos y con una estructura en la que la base no pinta nada y todo va a depender de lo que diga la dirección nacional del partido". "Entre los nuevos valores de Cs no se permiten voces que piensen de forma mínimamente diferente", lamenta.

Por ello, y a la vista de que el partido "ha traicionado la doctrina y los valores" que le hicieron afiliarse, ha optado por darse de baja por "coherencia" consigo mismo, con sus ideas y las de la formación política original, incide en el texto Aguar, que asegura que su objetivo va a ser "seguir trabajando por los valores en los que creía el partido" y que Ciudadanos "ha dejado de defender, incumpliendo el mandato que los valencianos le confiaron".

"Dejo Ciudadanos, pero otros lo dejaron antes que yo, los que han colaborado a vaciarlo de su esencia dando bandazos a la búsqueda de rentabilidades electorales. Tal vez esta decisión provoque ataques por parte de ya excompañeros, pero mi obligación es mantener los principios por los que se creó el Movimiento Ciudadano", concluye.