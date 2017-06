Cs insiste en que el PP debe apartar a Centeno, pero evita fijar plazos y remite las consecuencias a futuros acuerdos

Etiquetas

Advierte de que no puede romper el acuerdo en la Diputación porque se limitaba a una abstención en la investidura que ya se produjo

La portavoz del Grupo de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Valladolid, Pilar Vicente, ha insistido este miércoles en que el presidente de la Institución y del PP provincial, Jesús Julio Carnero, debe apartar al alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, aunque ha evitado fijar un plazo y ha remitido a futuros acuerdos las consecuencias que tendría un incumplimiento del acuerdo de regeneración por parte del equipo de Gobierno.

Vicente se ha reunido en su despacho del Palacio de Pimentel con el portavoz del Grupo Parlamentario de Cs en las Cortes, Luis Fuentes, para analizar los casos de corrupción en la provincia, dentro de lo cual han abordado la causa que la Justicia mantiene contra Centeno por un viaje a Japón pagado presuntamente por Grupo Corsán.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Pilar Vicente se ha referido a la "primavera negra" de la corrupción en el PP de Valladolid y de Castilla y León y, en el caso concreto de Valladolid, ha asegurado que a Carnero "se le acumulan los problemas", tras una nueva imputación contra el exvicepresidente de la Junta Tomás Villanueva.

En este sentido, se ha dirigido al presidente de la Diputación para advertirle de que donde Ciudadanos "es necesario" los cargos públicos implicados en casos de corrupción "se acaban yendo" y le ha apremiado a elegir "si los imputados le duran doce horas en sus cargos como a Cifuentes en Madrid o si les arrastran por el barro durante dos meses como a Rajoy en Murcia".

En cuanto a la ausencia de un auto de imputación formal contra Centeno --hasta el momento ha testificado como investigado en las diligencias previas--, tal como recordó Carnero la pasada semana para rechazar la petición de Ciudadanos, Vicente ha acusado al PP de "arrastrar los pies" porque "le cuesta" cumplir con sus compromisos.

Así, ha defendido que la formación naranja "ya cumplió con su parte del pacto" al abstenerse en la investidura de Carnero y ha pedido a los 'populares' que "ahora" hagan lo propio "con su parte", ya que de lo contrario su palabra "perdería credibilidad" y repercutiría a la hora de abordar futuros acuerdos.

No obstante, tanto Vicente como Fuentes han recalcado que la parte del acuerdo de Cs se limitaba a sendas abstenciones en las investiduras de Carnero en la Diputación y Juan Vicente Herrera en las Cortes de Castilla y León, con lo que no tiene posibilidad de romperlo actualmente.

Tampoco han querido los portavoces de Ciudadanos valorar la posibilidad de que su partido vote en contra de los Presupuestos provinciales y autonómicos en caso de que el PP no cumpla, ni si se produjera una moción de censura contra Carnero en la Diputación. "No voy a plantearme ese escenario porque no estamos en él", ha subrayado Pilar Vicente.

SIN PLAZOS

Del mismo modo, ha evitado fijar un plazo de ultimátum para el equipo de Gobierno en la Diputación y ha recordado que en virtud del acuerdo firmado en materia de regeneración, Centeno debería ser apartado como alcalde de Olmedo "de inmediato".

Ciudadanos también reclama que el regidor olmedano renuncie a su acta de procurador en las Cortes, para lo que se han dirigido a los presidentes de la Junta y del PP de Castilla y León, Juan Vicente Herrera y Alfonso Fernández Mañueco respectivamente.

No obstante, Fuentes ha abogado por "diferenciar escenarios" y ha negado que estas discrepancias con los 'populares' vayan a suponer un impedimento de cara a la reunión que mantendrán mañana Cs y PP para la búsqueda de un posible acuerdo para la eliminación de aforamientos.

En este sentido, ha defendido que se puede "seguir avanzando en materia de regeneración" en paralelo a la lucha contra la corrupción, sobre lo que ha hablado de "diferentes escenarios".