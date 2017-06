Cs pone de plazo a PSOE-A para acordar nueva rebaja del impuesto de sucesiones hasta la presentación del Presupuesto

Etiquetas

Ciudadanos (Cs) ha considerado este miércoles que el plazo para acordar con el PSOE-A una nueva rebaja en el impuesto de sucesiones y donaciones y en el tramo autonómico del IRPF debe ser hasta la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad de 2018, que a finales de octubre tiene que estar en el Parlamento. Cs ha cifrado en entre 100 y 120 millones de euros el impacto económico de una nueva rebaja en el impuesto de sucesiones y donaciones.

PSOE-A y Ciudadanos constituyen este martes, en una reunión en la sede del Parlamento, un grupo de trabajo para abordar, de cara a las cuentas del próximo ejercicio, una nueva elevación del mínimo exento del impuesto de sucesiones y donaciones y una rebaja en el tramo autonómico del IRPF, algo que ya acordaron de cara al presupuesto del presente ejercicio.

La portavoz adjunta de Ciudadanos en el Parlamento, Marta Bosquet, ha manifestado en rueda de prensa que están satisfechos de que hoy se inicie el camino y se ponga la primera piedra para intentar llegar a un acuerdo con el

PSOE-A sobre ambos asuntos y ha insistido en que si no fuera posible, el Partido Socialista tendría "difícil" sentarse con Ciudadanos para acordar el Presupuesto de la comunidad del próximo año.

Ha indicado que Ciudadanos tiene sobre la mesa varias propuestas "ambiciosas", que no ha querido desvelar, pero que son conscientes de que siempre que hay una negociación se debe buscar una "vía intermedia".

Bosquet ha defendido el carácter negociador y dialogante de Ciudadanos porque así es como se consiguen los acuerdos y no con "campañas o recogidas de firmas" como hace el PP-A. "Demostramos que trabajando, dialogando, haciendo números y cuadrando las cuentas se consiguen resultados y no con campañas ni recogidas de firmas", ha recalcado.

Ha insistido en que la vocación de Cs es ser "útiles" a la ciudadanía y ha señalado que, desde que está fuerza llegó al Parlamento, "por primera vez se están rebajando los impuestos" a los ciudadanos en esta comunidad. En cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones, ha indicado que hay que conseguir que los andaluces sean "iguales" al resto de españoles y que la fiscalidad vaya cada vez más hacia abajo.

Tras el acuerdo alcanzado de cara al Presupuesto del presente ejercicio sobre impuesto de sucesiones y donaciones (se elevó el mínimo exento a 250.000 euros) y sobre tramo autonómico del IRPF (rebaja de dos puntos), según Marta Bosquet, es el momento de dar una "segunda vuelta y un nuevo apretón". "Debe cogerse el toro por los cuernos", según ha precisado Marta Bosquet, quien ha señalado que este es un asunto que no puede demorarse hasta el final de la legislatura, sino que hay que ir dando pasos año tras año.

Preguntada sobre si Cs "amenaza" al PSOE con romper el acuerdo de investidura si no se cierra un acuerdo sobre este asunto, ha querido dejar claro que su formación nunca hace amenazas, porque no es "beligerante", sino que siempre apuesta por el diálogo y el acuerdo. "No se puede hablar de ruptura cuando ni siquiera nos hemos sentado a negociar", según ha sentenciado.

"Nosotros queremos ser útiles a los andaluces, dialogantes y coherentes y nos vamos a dejar la piel en ello", ha recalcado la dirigente de Cs.