Cs vuelve a exigir a Pedro Antonio Sánchez que "deje su acta de diputado"

Ciudadanos ha vuelto a exigir este viernes al expresidente Pedro Antonio Sánchez que "deje su acta de diputado regional" tras conocerse el auto de procedimiento abreviado del instructor del caso Auditorio, que aprecia delitos contra Sánchez para sentarle en el banquillo por el caso Auditorio.

"La exigencia de medidas ante la más que probable presencia de Pedro Antonio Sánchez en el banquillo se extiende al Partido Popular", ha advertido.

A su juicio, "la situación es totalmente insostenible tanto para Sánchez como para el PP ante la acumulación de causas judiciales". Por ello, el portavoz regional, Miguel Sánchez, ha señalado que Púnica y Auditorio "han empujado la situación del expresidente hasta las últimas líneas rojas que defendía su partido".

Ahora, dice, "solo les queda elegir entre seguir amparando y protegiendo la corrupción o apostar por una verdadera regeneración, que es por lo que clama desde hace tiempo una sociedad murciana cansada y hastiada de esta situación".

"Es lamentable que la noticia de hoy siga la tendencia de los últimos meses, y que Pedro Antonio Sánchez vuelva a ser su vergonzoso protagonista. Debe entregar el acta sin más dilación, para que la imagen de nuestra Región no siga siendo arrastrada por el fango", ha añadido Miguel Sánchez.

En esta línea, lamenta que dicha situación "no hace más que confirmar la postura que Ciudadanos ha defendido siempre, desde la primera imputación de Pedro Antonio Sánchez, y que no es otra de que debe defenderse desde el ámbito privado y no ocupar por más tiempo un cargo público pagado por todos los murcianos. No es de recibo que se levante de su escaño para a continuación sentarse en el banquillo", añade el portavoz naranja.

Miguel Sánchez se ha referido a la actitud del Partido Popular "que ha de entender que ante la permanente inacción de Sánchez ha de tomar cartas en el asunto y demostrar que su código ético no es papel mojado. No pueden seguir retrasando sus 'líneas rojas', el PP no puede continuar mirando hacia otro lado y seguir en connivencia con la corrupción política amparando, protegiendo y defendiendo a presuntos corruptos. Estamos seguros de que muchos de sus afiliados y votantes no ven esta situación con buenos ojos".