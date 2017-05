Cs pide una reforma express para eliminar aforamientos y tacha a los populares de "nostálgicos del bipartidismo"

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido este jueves llevar a cabo una reforma express del Estatuto de la Comunidad de Madrid para eliminar los aforamientos y ha reprochado a los populares ser unos "nostálgicos del bipartidismo".

En el pleno de la Asamblea de Madrid, Aguado ha preguntado a Cifuentes si tiene previsto eliminar los aforamientos, a lo que Cifuentes ha dicho que no porque es algo que ya aprobó su Gobierno y que lleva tiempo paralizado en la Asamblea por PSOE y Podemos.

"No me consta que esté aprobada la derogación de aforamientos", ha afirmado Aguado, quien ha considerado que a dos años vista de las elecciones quizá sea posible reformar el Estatuto, pero ha propuesto hacer "política útil" y hacer una "reforma express del Estatuto" para eliminar los aforamientos.

El portavoz de la formación naranja ha afirmado que la "verdadera razón" por la que el PP alcanzó un acuerdo de Gobierno con Ciudadanos fue por "miedo a perder un gobierno" cuando Cs lo hizo porque tenía "muchísima ilusión por transformar la vida de la gente".

"No que quisieran combatir la corrupción, que no se lo cree nadie, ni que quisieran ser un partido nuevo, regenerado. No es cierto. Demuestran que son unos nostálgicos del bipartidismo", ha denunciado.

Así, se ha preguntado en qué momento el PP "dejó de actuar por convicción y empezó a actuar" en base a cálculos electorales. "Son una máquina de ganar elecciones y no de solucionar los problemas de la gente", ha criticado.

Cifuentes ha contestado diciendo que Cs no le tiene que pedir que suprima los aforamientos porque es un compromiso que PP llevaba en su programa electoral, razón por la que presentó un proyecto de ley el 23 de mayo de 2016 para reformar el estatuto, una medida que también proponía otras reformas.

Sin embargo, ha criticado que su proyecto "lleva un año paralizado" por la "actitud inmovilista de la izquierda", ya que PSOE y Podemos presentaron una enmienda a la totalidad.

Cifuentes ha afirmado que buscan el entendimiento y piden ayuda a todos, y a Ciudadanos le ha pedido que "se bajen del pedestal y sean un poquito más humildes" porque lo demás "será siempre pura pose".