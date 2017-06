Cs condiciona el Presupuesto de 2018 a una rebaja de impuesto de sucesiones y PSOE-A se muestra "abierto al diálogo"

Etiquetas

Ciudadanos (Cs) Andalucía ha condicionado su apoyo al Presupuesto de la Junta para el 2018 a que se produzca una rebaja "ambiciosa" del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía, mientras que el PSOE-A se ha mostrado "abierto al diálogo" para buscar puntos de encuentro, aunque sin precisar hasta dónde estarían dispuestos a reducir este tributo que Cs quiere bonificar casi al 100 por ciento como en otras comunidades autónomas.

Así se han pronunciado tanto el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Cs en Andalucía, Juan Marín, como el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, al término de una reunión extraordinaria de la comisión de seguimiento para hacer balance del cumplimiento del acuerdo de investidura entre ambas formaciones cuando se alcanza el ecuador de la legislatura.

En este encuentro, que ha tenido una duración aproximada de hora y media, también han participado, por el PSOE-A, el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, y el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, mientras que por Cs también han asistido el secretario general, José Manuel Villegas, y el delegado territorial del partido en Andalucía, Manuel Buzón.

De esta manera, Marín ha advertido a los socialistas de que no están dispuestos a renunciar a esa rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones y que, de no alcanzarse un acuerdo en este sentido, "se van a tener que buscar otro aliado". Por su parte, Cornejo, si bien ha defendido que la armonización de este impuesto debería liderarla Rajoy para no crear "competencia" entre las comunidades, se ha mostrado abierto al diálogo con Cs siempre buscando la "estabilidad" de Andalucía.

Con todo, han acordado este lunes que el grupo de trabajo para la armonización del impuesto de sucesiones y donaciones y del IRPF mantenga un primer encuentro el próximo 14 de junio.

En relación al grado del cumplimiento del acuerdo de investidura, ambas formaciones se han mostrado satisfechas aunque Cs ha considerado necesario, llegados a este punto de la legislatura, "meter una marcha más", a la par que ha anunciado que han acordado con los socialistas un calendario para dar cumplimiento a asuntos pendientes.

