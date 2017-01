Cs confía en que la comisión de formación "dé el visto bueno" a la propuesta de dictamen del presidente

Etiquetas

La diputada de Ciudadanos (Cs) Marta Escrivá ha dicho esperar que la reunión de la comisión de investigación sobre las ayudas a la formación, que se celebra esta tarde a las 18,00 horas, "dé el visto bueno" a la propuesta de dictamen que el presidente de dicho órgano, Julio Díaz, les va a presentar.

En declaraciones a los medios en el Parlamento, Escrivá ha explicado que el presidente de la comisión de investigación ha terminado su trabajo, en el que ha recogido "la voluntad de todos los grupos", los cuales presentaron previamente sus conclusiones sobre los trabajos de este órgano.

"Si no hay ninguna novedad en la reunión de la comisión de investigación, esta tarde se registrará la propuesta de dictamen del presidente", ha destacado la diputada de la formación naranja.

Julio Díaz ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que ha realizado un arduo trabajo para intentar compactar en su dictamen síntesis las propuestas formuladas por los grupos y que éste pueda ser aprobado por la Cámara, al contrario de lo que ocurrió con el dictamen de la comisión de investigación sobre el caso de los ERE.

Ha indicado que su propuesta incluye responsabilidades políticas con nombres y apellidos aunque no ha querido avanzar el contenido de la misma. Como se recordará, tanto PP-A, Podemos e IULV-CA reclamaron en sus conclusiones que la responsabilidad política llegara a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a sus antecesores en el cargo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El presidente de la comisión de investigación, que ha dicho esperar que el trabajo realizado por este órgano sea de utilidad a la ciudadanía y sirva para que hechos como los investigados en materia de formación no vuelvan a repetirse, ha asegurado que no ha recibido presiones durante la elaboración del dictamen por parte de ninguna formación. "No las hubiera admitido", ha señalado.

Según el calendario de trabajo y metodología aprobado por unanimidad de la comisión de investigación, tras la presentación del dictamen síntesis por parte de Julio Díaz los grupos tendrán de plazo hasta el 20 de febrero para presentar sus enmiendas a ese texto.

La comisión volverá a reunirse el 6 de marzo para votar tanto las enmiendas como la propuesta de dictamen, y se abordará la posibilidad de que haya o no votos particulares, que tendrán de plazo para ser registrados en la Cámara hasta el 10 de marzo. Ese mismo mes el dictamen podría ser llevado al Pleno del Parlamento para su aprobación.