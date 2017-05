Cs recuerda a PP que representa "una marca" que tiene "unas mochilas" y que ello "forma parte de la crítica política"

Etiquetas

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha recordado este miércoles al Grupo Municipal del PP que representa "una marca" que tiene "unas mochilas" y que ello "forma parte de la crítica política".

Así se ha expresado Villacís tras la Junta de Portavoces Extraordinaria en la que se ha acordado adoptar una "regulación más estricta" del turno de alusiones, gestionado por la alcaldesa, Manuela Carmena, tras el abandono del PP del Pleno al haber sido acusados de robar por el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.

"Cs ha tratado de evitar insultos personales, que no enriquecen y no aportan, además se puede hacer crítica pero los insultos personales no aportan nada", ha indicado la portavoz de la formación naranja, quien ha remarcado que en "todos sitios hay gente honesta".

Villacís ha señalado que "aunque les parezca duro" --al PP--, "representan a una marca, y les guste o no, tiene unas mochilas, unas cargas, y forma parte de la crítica política".

Respecto al abandono del Pleno, Begoña Villacís ha señalado que "la mejor opción no es esa". "Si quieren hablar, la alcaldesa les tenía que haber dado la palabra, o pueden pedir que se suspenda", ha concluido.