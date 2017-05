Cuenca traslada al CGPJ que "no va a admitir" que las nuevas salas del TSJA vayan a Sevilla o Málaga

Etiquetas

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha mantenido este jueves en Madrid una reunión con uno de los seis vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Gerardo Martínez en la que el regidor ha trasladado que "no va a admitir" que las secciones penales de próxima creación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se vayan de Granada a otras capitales como Sevilla o Málaga.

A su salida del encuentro con el vocal, que en principio iba a darse con el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, pero no ha sido posible por problemas de agenda del presidente, Cuenca ha desvelado que ha transmitido "lo que es un clamor de todos los granadinos, de toda la sociedad y de todas las formaciones e instituciones políticas" que es que Granada "es la capital judicial de Andalucía".

"Y queremos seguir siéndolo", ha aseverado, al tiempo que ha remachado que "no va a permitir" que haya otras ciudades de destino, como Sevilla o Málaga, para esas nuevas secciones que creará el TSJA.

En esta línea, el alcalde, que se ha desplazado a Madrid arropado por el Presidente del Consejo Social, Santiago Carbó, y por los decanos de los colegios de Abogados y Procuradores, Eduardo Torres y Gonzalo de Diego Fernández, ha dicho que "no solo no admite" que estas salas se vayan de Granada, sino que le ha dado "muchísimos argumentos" al representante del CGPJ para que se queden en la capital granadina.

Así, el alcalde ha explicado que ha trasladado al CGPJ argumentos "desde el punto de vista de la eficacia y de la eficiencia del servicio de la Justicia". Por último, ha añadido que "detrás de todo esto", refiriéndose tema de que las salas de vayan fuera de Granada, "no hay más que intereses de otras localidades" que "nada tiene que ver" con algo "fundamental" que es "la mejora del funcionamiento de la Justicia".

"MANTENER LA PRESIÓN"

Pese a admitir el "revés" que puede suponer la decisión del TSJA de apoyar el traslado de las salas, Cuenca ha destacado el valor que tiene el voto particular contrario que ejerció el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, al que ha atribuido un importante peso jurídico y técnico.

En este sentido, y tras insistir en que todavía no hay ninguna decisión tomada, el alcalde ha considerado fundamental que Granada mantenga la unidad de acción en defensa de su capitalidad judicial. "Creo que ha quedado claro que la decisión no se va a tomar en breve, pero es fundamental que los granadinos sigamos manteniendo la presión. Tenemos que estar muy alerta y activos para que esta decisión no se tome nunca", ha dicho.

El Ayuntamiento de Granada aprobó el último Pleno una declaración institucional consensuada por todos los grupos políticos con presencia municipal --PP, PSOE, Ciudadanos, Vamos Granada e Izquierda Unida-- en la que se pide tanto al TSJA como al Consejo General del Poder Judicial, que las nuevas secciones judiciales "tengan de manera innegociable y acatando lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, su sede en la ciudad de Granada".