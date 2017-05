Cs lamenta que la Cumbre Hispano-Lusa deja "fuera" de los acuerdos la unión por autovía de la EX A-1 con Castelo Branco

Etiquetas

La portavoz de Ciudadanos en Extremadura, Victoria Domínguez, considera que la región ha "perdido", con la XXIX Cumbre Ibérica, "una ocasión de oro para lograr un compromiso político que impulse políticamente y de manera decisiva" la conexión por autovía de la EX A-1, desde Moraleja, con la ciudad lusa de Castelo Branco.

"Resulta muy frustrante para Extremadura ver que, acabada la Cumbre, no se hace referencia concreta alguna a esta demanda de Extremadura y comprobar que el Gobierno del PP no ha llevado la propuesta del PP extremeño, a favor de impulsar la conexión por autovía del norte de Extremadura con Castelo Braco, porque vemos que no se ha hablado, ni se ha comprometido a nada", ha declarado en nota de prensa.

Victoria Domínguez considera que dejar "fuera" de los "compromisos" y "conclusiones" de la Cumbre Ibérica esta conexión por autovía "es un grave error que tiene consecuencias importantes para el futuro de Extremadura", porque "el tiempo juega en contra y que los fondos europeos pueden ser la última oportunidad de poderla ejecutar".

"La terminación de esta autovía no sólo es prioritaria, es una petición de justicia que beneficia al desarrollo de Extremadura y Portugal", ha agregado la portavoz de Ciudadanos.

Al mismo tiempo, ha explicado que se trata de una reivindicación que "no sólo defiende" el PP en la región, sino que fue "avalada" por los grupos políticos del PP, PSOE y Ciudadanos el pasado 18 de mayo, en el pleno de la Asamblea de Extremadura, al acordar instar al Gobierno central a que planteara en la Cumbre la "unión" de las comunicaciones por autovía entre ambos países a través de la frontera de Monfortiño, recuerda.

"Ahora se ve que el propio Gobierno no ha hecho caso a Extremadura, ni a su propio partido", ha precisado Victoria Domínguez, quien además reclama fechas, plazos y compromisos presupuestarios a los acuerdos de la Cumbre Ibérica "puesto que es la única manera de que queden de verdad cerrados".