DASTIS ALERTA AL PSOE DE QUE "NO ES BUENO SER PROTECCIONISTAS" COMO LA EXTREMA DERECHA O TRUMP

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, alertó este jueves al PSOE de que "no es bueno ser proteccionistas" y dejarse atraer por una corriente que defienden la extrema derecha en Europa o Donald Trump en la Presidencia de Estados Unidos. Preguntado en los pasillos del Congreso de los Diputados, aseguró que le parece "poco serio" que el PSOE cambie su posición en la convalidación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, el CETA, y del voto a favor en comisión pase a la abstención en el Pleno. En su opinión, el llamado "nuevo PSOE" tiene todo el derecho a cambiar de estrategia y a querer ser "más populista que Podemos", pero alguien que ha tenido experiencia de gobierno, como es la presidenta del partido, Cristina Narbona, "se podría dar cuenta" de que se trata de un acuerdo "serio" con un país que tiene estándares medioambientales y de protección a los consumidores que "desde luego en nada son inferiores a los que tiene la Unión Europea". Reconoció, en ese sentido, que al Gobierno le "preocupa" que ese cambio de posición pueda señalar una modificación en "la orientación del PSOE hacia vientos proteccionistas" que en España defiende Podemos, en Europa la extrema derecha y en Estados Unidos la administración de Trump. "No nos parece la buena dirección", "no es bueno ser proteccionistas", insistió.