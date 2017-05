PSOE. EL PP DICE QUE EL DEBATE ENTRE LOS CANDIDATOS EVIDENCIA QUE LOS SOCIALISTAS ESTÁN “A GUANTAZO LIMPIO”

Etiquetas

El PP considera que el debate entre Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López, los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE, evidenció que en este partido parece que no hay compañerismo y están “a guantazo limpio”.Así lo expresó, en declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, el portavoz de los populares en la Cámara, Rafael Hernando, quien mostró su “preocupación” por el hecho de que el PSOE tenga tres aspirantes a liderar el partido “que no parecen compañeros”, sino más bien lo “contrario”.“Esperaba un debate de guante blanco y al final acabó siendo un debate a guantazo limpio”, valoró el dirigente popular, para a renglón seguido instar a los socialistas a resolver sus “problemas” con la mayor prontitud posible, de tal forma que puedan ser capaces de armar una alternativa “constructiva” al PP “por el bien de España y de sus votantes”.Hernando hizo hincapié en que el mensaje de los ciudadanos en las urnas fue que los partidos deberían practicar el diálogo para rubricar acuerdos. “Hablen ustedes, dialoguen entre ustedes, entiéndanse entre ustedes y resuelvan los problemas que aquejan a los españoles”, afirmó.Además, remarcó que la primarias no son un proceso que pueda definirse como exitoso y agregó que están bien “para las películas”, dadas las “consecuencias” que se han visto en Francia. “Espero que algunos se den cuenta de que más allá de copiar cosas en países con estructuras políticas diferentes en lo que se tienen que centrar es en los trabajos de la Cámara”.