RIVERA DEFIENDE QUE EL LIBERALISMO ES “MEJOR INSTRUMENTO” QUE EL SOCIALISMO EN UN MUNDO GLOBAL Y CONTRA EL POPULISMO

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, defendió este lunes su apelación a la Constitución de Cádiz en la clausura de la Asamblea del partido, argumentando que el liberalismo al que con el adjetivo de progresista ahora apela en exclusiva el ideario de Cs, una vez desechada la socialdemocracia, es “mejor instrumento que el socialismo para dar soluciones en un mundo global”y “derrotar al populismo”.Lo hizo en una entrevista en TVE recogida por Servimedia en la que presumió de que “se puede ser el partido más democrático y también el más unido”, al haber votado los compromisarios en la Asamblea todos los documentos de ideas, estrategia y estatutos, además de al Consejo Ejecutivo, con un apoyo en torno al 90% en todos los casos.En cuanto a la referencia a la Constitución de Cádiz de 1812 en su discurso de clausura, justificó que el liberalismo que inauguró aquel hito coincide con el nuevo ideario de Cs, que, recordó, también recoge los valores de la Ilustración, sin que eso signifique que haya que volver atrás en el tiempo. En cualquier caso, Rivera justificó la vigencia del liberalismo por la controversia actual entre liberalismo (económico) y proteccionismo, respecto a la que defendió que “el liberalismo político es el instrumento más moderno para derrotar al populismo”, porque a su juicio hoy “el eje ya no es entre izquierda y derecha”, sino que se trata de “·cómo derrotamos a los Trump, Syriza, Le Pen y les ganamos con ideas modernas”.Por eso, dedujo que “el liberalismo puede volver a renacer y puede gobernar”, y que es “mejor instrumento hoy que el socialismo para dar soluciones en un mundo global”, después de que la socialdemocracia, que acaba de ser eliminada del ideario de Ciudadanos, las aportara en el siglo XX. Para Rivera, ahora se trata de dar “oportunidades a la gente, no rentas o subvenciones”, que es lo que atribuyó tácitamente propugnar a la izquierda.En cuanto a la reforma de los estatutos aprobada también en la Asamblea Ciudadana, el líder de Cs la justificó alegando que el partido tenía unos equivalentes a los zapatos de un niño que ha crecido muy rápido y se le han quedado pequeños, mientras que ahora posee una estructura que sí le permite “ser alternativa al PP y al PSOE” y no sólo apoyar gobiernos de estos partidos. Rivera aseguró que tenía esta estructura pensada hace dos años y que ha delegado muchas funciones en los miembros de su Ejecutiva y el Comité Permanente de ésta para poder “estar en contacto con la sociedad civil” y estar al menos “dos o tres veces al mes” en actos sectoriales en distintas provincias de España.Por último, Rivera agradeció la presencia en la Asamblea de Ciudadanos de representantes del PP y el PSOE, partidos a los que invitó (también a Podemos, que no envió a nadie) como “gesto de cordialidad democrática, de normalidad, incluso de elegancia”, y prometió devolver la visita a los congresos ‘popular’ de este fin de semana y socialista de junio. “Espero que siga siendo normal. Podemos competir en las urnas pero nos importa a todos España”.