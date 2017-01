SÁNCHEZ DENUNCIA QUE “ALGUNOS PODERES” QUIEREN “TRUNCAR” SU PROYECTO POLÍTICO

Etiquetas

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez acusó este viernes a “algunos poderes” de trabajar con el objetivo de “truncar” el proyecto político con el que aspira a recuperar la Secretaría General del partido.Así respondió Sánchez a distintas informaciones que le imputan una supuesta reunión secreta con ERC en la que habría estado el ya exsenador de esta formación Santiago Vidal y en la que se habría comprometido a pactar la convocatoria de un referéndum soberanista en Cataluña.El ex secretario general del PSOE subrayó que desde que anunció un encuentro con militantes de su partido en Sevilla “supe que no iba a dejar a muchos indiferentes” y que “algunos poderes no iban a quedarse quietos y tratarían de truncar el proyecto político que muchos queremos para el PSOE”.Afirmó que “no lo vamos a tener fácil, de hecho nunca lo tuve como secretario general, y siempre supe que los ataques se producirían. Tampoco pensé que fueran a venir tan pronto, incluso antes de yo anunciar si presento mi candidatura o no a la secretaria general del PSOE”.Como prueba de que esa reunión no fue secreta, Sánchez aporta una serie de fotografías en las que aparece con los diputados de ERC Joan Tardá, Gabriel Rufián, además de con Santiago Vidal, y los socialistas Antonio Hernando y Meritxell Batet dentro de la ronda de contactos con todas las fuerzas políticas para lograr la investidura a principios de 2016.“Muy secreta, muy secreta no fue, porque junto a las dos delegaciones hubo apostados decenas de periodistas y fotógrafos que tomaron testimonio del encuentro”, aclaró.Entonces, esa reunión ya provocó recelos en el partido porque había quienes lo veían una vulneración de la resolución del Comité Federal que impedía negociar con independentistas. Insistió en que sólo hablaron y que la prueba de que no negociaron nada es que ERC votó contra su investidura.Sánchez sostiene que defendió que como secretario general del PSOE demostró, “no sólo de palabra sino también con mi conducta, cumplir de forma íntegra todas y cada una de las decisiones del comité federal, incluso aquellas con las que no estuve de acuerdo, como la abstención al PP y que motivaron mi dimisión como secretario general y como diputado socialista”.Por último, lamentó que la “cuestión catalana” no se trate “de una vez por todas” desde el ámbito político. “Sólo la reforma constitucional, basada en la Declaración de Granada aprobada por los socialistas, permitiría culminar nuestro modelo territorial hacia un Estado federal y con ello resolver esta grave crisis enquistada por el independentismo de unos y el inmovilismo del actual Gobierno de España”, señaló.Por otra parte, fuentes cercanas a Batet también desmintieron los acuerdos que Vidal asegura que se tomaron en dicha reunión. Hernando comentó que no sabe de qué se habló en la reunión porque la abandonó justo después de la foto inicial.