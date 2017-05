EL PP DENUNCIA QUE SUSANA DÍAZ “TIENE ABANDONADO AL TERCER SECTOR”

Etiquetas

El vicesecretario general de Sectorial del PP, Javier Maroto, denunció este martes en Málaga que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, “tiene abandonado al Tercer Sector”, porque ha estado “muy descentrada” últimamente por las primarias socialistas en las que fue derrotada.El dirigente popular hizo estas consideraciones al clausurar un acto para abordar la equidad y la inclusión en el pacto educativo, en el que defendió que España necesita una ley educativa “eficaz, consensuada y trabajada con los que saben”.“Los políticos no podemos hacer las cosas solos”, reseñó, antes de incidir en que para lograr un pacto educativo hace falta tener las cosas “claras” y que todo el mundo entienda que hay que practicar el “diálogo” en favor de las futuras generaciones.Dialogar, prosiguió, es entender que en España “sólo se va a aprobar aquello que se consensue entre diferentes y también en el ámbito educativo”. “Para el PP, el pacto educativo es una necesidad” que ha de hacerse “entre todos”.Subrayó que el pacto educativo ha de tener en cuenta “la inclusión de personas con necesidades especiales, porque tener en cuenta eso es precisamente hacer un pacto de futuro y no de pasado”, y entender “que ser diferente es solo eso, ser diferente, pero se deben tener las mismas oportunidades”.Dicho esto, indicó que Díaz ha estado “muy descentrada” y “ocupada” en otros menesteres más allá de Andalucía y los problemas de los ciudadanos. “La presidenta de Andalucía tiene abandonado al Tercer Sector”, espetó.Maroto señaló que es “muy doloroso” para el PP “escuchar a Díaz y a los que se les llena la boca en discursos que hablan de lo social y cuando tienen que hacer dejan tirado al Tercer Sector”. “Para ser social no hay que contarlo en un discurso, sino hacerlo en el día a día”, declaró.Por último, el vicesecretario popular dijo estar convencido de que “pensar que uno puede ser diferente pero tiene las mismas oportunidades” no es un discurso ni de derechas ni de izquierdas, sino de “sentido común” y de Justicia.