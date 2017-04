CANAL. EL PP DICE QUE NO DENUNCIÓ ANTES LA SITUACIÓN DE GONZÁLEZ PORQUE UN PARTIDO “TIENE UNOS SISTEMAS LIMITADOS” PARA ELLO

Etiquetas

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, afirmó este miércoles, al ser preguntado por el motivo por el que su formación no denunció antes la situación de Ignacio González, que “un partido político, ante las denuncias que se pueden producir, tiene unos sistemas limitados” y se congratuló de que finalmente la ‘Operación Lezo’ se haya podido llevar a cabo gracias a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Cristina Cifuentes.Así lo expuso, en declaraciones a los periodistas en la Cámara Baja, donde puso en valor que la ‘Operación Lezo’ se haya investigado “a iniciativa” del PP y no del PSOE, Podemos o Ciudadanos. Para estos casos, subrayó, “están los tribunales y por eso la operación se ha llevado adelante precisamente por quien tenía capacidad de llevar este asunto a los tribunales, que no ha sido otra que la señora Cifuentes”.“Aquí no se tapa ni se va a tapar a nadie, el que la haya hecho, la va a pagar y esto afecta y debería afectar a todos”, dijo sin ambages el portavoz parlamentario de los populares, para a renglón seguido insistir en que “cada uno tiene la capacidad que tiene para hacer denuncias”, ante las preguntas de si el PP no debería haber denunciado antes la situación de González.Además, aseguró que el exvicesecretario de Organización Carlos Floriano “no conocía” directamente de la existencia de una cuenta en Suiza del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, después de que este último indicara que tuvo una reunión con el diputado autonómico Jesús Gómez en la que le enseñó “documentación” en la que constaban los datos bancarios de González en dicho país.“Floriano no conocía esa cuenta, conocía que existía un señor que decía que había una cuenta en Suiza. Se hicieron las comprobaciones mediante la declaración y la pregunta a la persona afectada y dijo lo que conocen”, sentenció Hernando, que seguidamente apostilló que González “ha engañado a la señora Esperanza Aguirre y a las personas del PP”.Subrayó que su partido “ha ido más allá” en este tema, como demuestra que en este momento González esté encarcelado en el marco de la ‘Operación Lezo’. Sobre si se arrepiente de que su partido no hiciese públicas las malas praxis de González antes, dijo que de lo que no se arrepiente es que González “afortunadamente” dejara de ser candidato. “De lo que me alegro es que a cada uno al final le llegue su momento”, añadió.