PATXI LÓPEZ ABOGA POR DEROGAR LA REFORMA LABORAL Y APUESTA POR UN SMI COMÚN EN EUROPA

Etiquetas

- Dijo que no es un “izquierdista peligroso” pero sí que es “de izquierdas”. El diputado socialista por Vizcaya y aspirante a la Secretaria General del PSOE, Patxi López, zanjó con un “no tengo duda, hay que derogar la reforma laboral” cuando se le preguntó si se debe modificar la reforma laboral del Partido Popular o abolirla.Así se expresó López en un acto informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, en el que estuvo arropado, entre otros, por los líderes territoriales socialistas de Madrid, País Vasco y Murcia.Además, el dirigente socialista señaló que el PSOE “no puede apoyar” unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presente el PP donde se ahonde en el “recorte”. “El Partido Socialista no puede, de ninguna manera, avalar unos Presupuestos que sigan recortando el Estado del Bienestar con sus servicios y prestaciones. No puede permitir unos Presupuestos que no sirvan para empezar a recuperar los derechos perdidos y a combatir, de manera decidida, contra la pobreza y la desigualdad, unos Presupuestos que vuelvan a hacer recaer el peso de los compromisos europeos en la columna del gasto y no en la de los ingresos”, remachó.López sostuvo que “hay que parar a la derecha” y, para ello, dice que “entre el asalto a los cielos y la resignación, hay una vía para una izquierda valiente, exigente y transformadora capaz de cambiar las cosas”.“No quiero esquilmar a nadie ni acabar con los ricos de este país, lo que quiero es que la economía se entienda cómo un esfuerzo colectivo en el participamos todos y que el reparto de la riqueza se haga de manera más justa”, dijo.El ex presidente del Congreso aseguró que no es un “izquierdista peligroso”, pero sí que es “de izquierdas” y quiere “un socialismo del siglo XXI que no se resigne ante la derecha, que haga frente, sin complejos, al modelo neoliberal que nos está imponiendo todos sus dogmas de fe”.“Quiero un socialismo que diga a la ciudadanía adónde quiere ir. Que tengamos claro el camino, aunque sepamos que costará ir avanzando”, añadió el exlehendakari.Asimismo apostó por un Estatuto de los Trabajadores igual para todos los países de Europa, con un salario mínimo igual para todos, con unas condiciones laborales que no puedan rebajarse a la medida de los intereses empresariales. Por último, López defendió unos impuestos armonizados para toda Europa. "Ni más ni menos altos de lo preciso para sostener los derechos de ciudadanía, pero sin paraísos, ni agujeros, ni amnistías, ni trampas por los que se escapen quienes buscan eludir la contribución que les corresponde al bien común", añadió.