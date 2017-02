PATXI LÓPEZ DESCARTA UNA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA RAJOY, PERO ADVIERTE DE QUE EL PSOE NO PUEDE SER UN “PARCHE” DEL PP

Etiquetas

- Reniega de la política fiscal de Zapatero y apuesta por subir impuestos pero sin “esquilmar” a los ricos. El diputado por Vizcaya y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, descartó este miércoles la presentación de una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, en el caso de que él sea elegido líder del Partido Socialista.En una entrevista en la Cope, López afirmó que “lo primero” que haría en caso de ganar las primarias en el PSOE sería llamar a los otros candidatos para “sumar e integrar”.Asimismo, comentó que apostaría por hacer oposición, "pero no vamos a hacer locuras”, y “una moción no tendría mucho sentido. Otra cosa es que defendamos en el Parlamento las propuestas del PSOE, que nada tiene que ver con una moción de censura en estos momentos”.El expresidente del Congreso y del Gobierno vasco reconoció que están “bien” los acuerdos que el PSOE ha alcanzado en esta legislatura con el PP, pero advirtió de que “la imagen del PSOE no puede ser permanentemente la del que va arañando cosas o poniendo parches a las políticas del Gobierno, sino ser una alternativa con unas propuestas propias que defienda hasta el final”.En este sentido, aseguró en la entrevista, recogida por Servimedia, que el PSOE “no puede avalar” unos Presupuestos Generales del Estado que “sigan recortando” servicios públicos y prestaciones y que no apuesten por recuperar derechos de la ciudadanía. “Ahí debiéramos mantener una posición muy firme”, remachó.Por otro lado, comentó los datos del CIS, que apuntan a una mejoría del PSOE aunque continúa por detrás de Unidos Podemos, y dijo que “no hay que conformarse” con esa recuperación, sino “reforzar” la organización para que el partido vuelva a ser la “alternativa” a la derecha.IMPUESTOSEn clave económica, apostó por subir los impuestos, pero no a la clase trabajadora, sino por modificar el sistema para “redistribuir mejor la riqueza del país, redistribuir de manera más equitativa”. Aseguró que no habla de “esquilmar a los ricos”, sino de que “tengan una fiscalidad que sea la justa”.Esta apuesta por un nuevo sistema fiscal le llevó a reconocer que reniega de la política fiscal que aplicó el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. “Sí, reniego”, afirmó, para después añadir que “en su momento” también lo criticó porque "cuando alguien baja los impuestos a las grandes corporaciones, a las grandes empresas, para mantener los impuestos a las rentas del trabajo, que es lo que soporta de verdad la fiscalidad en este país, no me parece de izquierdas.”El diputado vasco manifestó que quien gane mucho debe participar mucho, y se cuestionó qué justifica que alguien gane 100 veces más que sus trabajadores.SUSANA DÍAZLópez señaló que si el acto de este sábado de Susana Díaz con alcaldes socialistas, que supondrá el foco del PSOE en el fin de semana de los congresos de PP y Podemos, es un “acto para dar respuesta, que la voz sea del PSOE, no una voz parcial para hacer proselitismo de una candidatura”.En este sentido, dijo que “toda parece indicar” que la presidenta de la Junta de Andalucía y líderesa de los socialistas andaluces va a dar el salto y presentar su candidatura para la Secretaría General del PSOE, lo que le pareció “bien”.Recordó que la elección será en un proceso de primarias, donde deciden los militantes, y aseguró que la militancia del PSOE, tras algunos procesos, ya es "suficientemente madura como para no obedecer consignas, sino para adoptar libremente la decisión que ella crea que es la mejor para el conjunto del partido”.“Y, de hecho, en eso fío yo mi propia candidatura, en una militancia que está harta de la división, del enfrentamiento interno, que quiere salir de ese otro bucle en el que nos gritamos permanentemente entre nosotros y no nos enfrentamos a los problemas de la gente, una militancia que quiere ver al PSOE volver a recuperar el espacio que le corresponde en la izquierda de este país”, manifestó.