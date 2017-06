EL PP DESCONOCE LA ESTRATEGIA DE BÁRCENAS PERO DA POR HECHO QUE ACUDIRÁ EL LUNES AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Etiquetas

La dirección del PP desconoce la estrategia procesal de su extesorero Luis Bárcenas, pero da por hecho que acudirá el próximo lunes a la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, si bien podría no declarar.En los pasillos del Congreso de los Diputados, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, aseguró que desconoce si Bárcenas está exculpando a su partido en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional y tampoco sabe cuál será su estrategia en la comisión de investigación parlamentaria. El PP da por hecho que "el lunes tiene que venir" a la Comisión porque ha sido convocado, pero dado que está inmerso en un proceso judicial "la ley le ampara" para no declarar. Lo que haga, añadió, será "su decisión" y de su abogado. Aseguró que en el PP "desconocemos su estrategia" más allá de dar por hecho que tiene que comparecer en la comisión de investigación. Al PP esa sesión no le preocupa, insistió, aunque sí le inquieta que esos trabajos se conviertan en una "causa general" contra el partido.