CANAL. EL PSOE PIDE LA DIMISIÓN DEL ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR POR SU “COMPADREO” CON LA CORRUPCIÓN

Etiquetas

El portavoz de Interior del PSOE en el Congreso, Antonio Trevín, reclamó hoy la dimisión del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por el “compadreo” con la corrupción que considera supone su reunión del pasado 8 de marzo con Pablo González, encarcelado por la ‘operación Lezo’.Trevín demandó la renuncia del secretario de Estado en la Comisión de Interior de la Cámara Baja, donde Nieto explica desde las nueve de esta mañana la reunión con el hermano del expresidente madrileño Ignacio González.El portavoz socialista consideró “decepcionantes” las explicaciones de Nieto sobre este encuentro y acusó al ‘número dos’ del Ministerio del Interior de “abroncar” a la oposición en vez de aclarar lo sucedido.Trevín sostuvo que el secretario de Estado está “bajo sospecha” y no es aceptable que diga que no conocía la ‘operación Lezo’, puesto que las Fuerzas de Seguridad del Estado facilitan a sus superiores “semanalmente” información sobre los casos abiertos que afectan a personas relevantes.Por este motivo, el representante del PSOE atribuyó la reunión de Nieto a un intento de “salvar al soldado González”, en referencia al expresidente madrileño, algo que el primer partido de la oposición considera también intentó hacer el PP con su extesorero Luis Bárcenas.Trevín remarcó que la entrevista del secretario de Estado con Pablo González muestra “el compadreo de la Secretaría de Estado de Seguridad con la corrupción” y que no tiene una “reacción concreta y contundente” ante este fenómeno.