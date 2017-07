MADRID. CARMENA, “DISPUESTA A PARTICIPAR EN CUALQUIER ACTO” POR MIGUEL ÁNGEL BLANCO PERO NO A DISTINCIONES SOBRE OTRAS VÍCTIMAS

Etiquetas

- El PP exige a la alcaldesa que "haga" ese homenaje. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, afirmó este viernes que en el Gobierno municipal están “dispuestos a participar en cualquier acto en que se expresen las condolencias” por Miguel Ángel Blanco, pero que no puede dedicarle una distinción o pancarta que supondría “diferenciar unas víctimas de otras”.En la rueda de prensa en la que Carmena y varios delegados municipales hicieron balance del World Pride, la alcaldesa dijo que la solicitud del Movimiento contra la Intolerancia de un homenaje a Blanco llegó “ayer por la tarde” y que ellos se estremecen “como cualquier otra persona” cuando recuerdan el “brutal asesinato” del concejal del PP en Ermua a manos de ETA.“Estamos dispuestoa a participar en cualquer acto en que se expresen las condolencias por esa víctima”, garantizó, pero rechazó hacer a Blanco una distinción especial o dedicarle una pancarta. “No podemos diferenciar a unas de otras víctimas”, justificó, asegurando que el Ayuntamiento estará “al tanto de lo que nos pidan las asociaciones de víctimas”, que “es lo más respetuoso” y lo que debe hacer.Antes, el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, dio un paso más sobre lo que declaró ayer en una entrevista con Servimeida, en la que dijo que el Gobierno municipal debería liderar el homenaje a Blanco, por ser éste “patrimonio de toda la sociedad” y no sólo del PP, pero que si no fuera así lo haría el Grupo Popular.“Exigimos a Manuela Carmena que haga un homenaje a Miguel Ángel Blanco, que se ponga del lado de las víctimas y asuma que Miguel Ángel Blanco no es patrimonio del PP sino de la sociedad”, dijo esta mañana. “Basta ya de pretendidas equidistancias; que se pongan del lado de las víctimas y hagan un homenaje”.