David García: "Con Vasiljevic estamos más tranquilos"

El defensa de Osasuna David García ha declarado este viernes que desde la llegada del nuevo entrenador, Petar Vasiljevic, los jugadores rojillos están "más tranquilos", además ha reconocido que la anterior etapa con Caparrós fue "complicada porque no llegaron a salir los resultados" y ha calificado el próximo partido ante el Granada como "una auténtica final".

"Con Vasi estamos más tranquilos, trabajando bien, asimilando lo que quiere. El nos transmite los conceptos y los vamos trasladando en el campo, la plantilla está disponible para ello", aseguró el futbolista sobre la reciente llegada del técnico serbio al banquillo de El Sadar.

Además, también dio su opinión sobre la breve estancia al frente del equipo del anterior entrenador, Joaquín Caparrós. "La etapa con Caparrós fue complicada porque no llegaron a salir los resultados y no conseguimos sacar algo positivo en los partidos. Es difícil revertir una dinámica negativa", declaró.

El defensa navarro fue el capitán del conjunto osasunista en el partido del pasado jueves ante el Eibar, en los octavos de final de la Copa del Rey, en el que Osasuna cayó eliminado. "Empecé el partido un poco ahogado pero a medida que pasaron los minutos me fui encontrando mejor. Nos marcamos el objetivo de dejar la portería a cero y en ese aspecto lo llevamos a cabo, pero es verdad que de cara al rival no estuvimos acertados arriba y prácticamente no creamos mucho peligro", admitió el defensa de 22 años, quien reconoció encontrarse "perfectamente disponible" para ser de la partida el domingo en el Nuevo Los Cármenes.

"EL PARTIDO DEL DOMINGO ES UNA AUTÉNTICA FINAL"

Precisamente sobre este partido frente al Granada, el joven futbolista rojillo destacó la importancia de cosechar una victoria. "Es una auténtica final, el domingo solo vale ganar. Con el apoyo de todo el mundo, de la afición y plantilla lo sacaremos adelante" destacó.

Para lograrlo, David García, al igual que todo su equipo, tiene muy claro que serán fundamentales "el orgullo y el sacrificio" para que el equipo pueda sacar "el objetivo adelante". Por último, insistió en que "este mes va a ser clave y marcará el devenir de los siguientes meses".