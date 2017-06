Los partidos extremeños preparan un Debate sobre el Estado de la Región que Blanca Martín espera sea "constructivo"

Etiquetas

Los grupos parlamentarios extremeños (PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos) preparan sus propuestas de cara al Debate sobre el Estado de la Región que se celebrará el próximo martes y miércoles, día 27 y 28, en la Asamblea, y que la presidenta de esta institución, Blanca Martín, espera que sea "constructivo para la región".

La cita se iniciará el próximo martes, día 27, a las 18,00 horas, en la Cámara autonómica, con un discurso del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, sin límite de tiempo, y tras el cual se interrumpirá la sesión hasta las 09,30 horas del miércoles día 28.

Ya ese miércoles, los grupos parlamentarios intervendrán por un tiempo de 30 minutos, en primer lugar el PP, a continuación Podemos, luego Ciudadanos y por último el PSOE.

Tras estas intervenciones, Fernández Vara podrá contestar de forma individual o conjunta a cada uno de dichos grupos políticos; y se abrirá además un turno de réplica y de dúplica.

Una vez sustanciadas todas las intervenciones, se abrirá un periodo de formulación de propuestas de resolución por parte de los grupos parlamentarios, que serán debatidas y votadas.

De este modo lo ha explicado en rueda de prensa este martes la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, después de que la Mesa de la Cámara extremeña haya ordenado las intervenciones del Debate sobre el Estado de la Región, sobre el cual ha confiado en que sea "constructivo para la región", toda vez que "la responsabilidad de los grupos y del propio presidente de la Junta es con la región".

BALANCE DE GESTIÓN

Por su parte, en posteriores ruedas de prensa tras la Junta de Portavoces de la Asamblea celebrada este martes, responsables de los diferentes grupos políticos han realizado una valoración previa al citado debate.

En concreto, el portavoz parlamentario del PSOE, Valentín García, ha apuntado que durante la cita se realizará un balance de la legislatura hasta este momento, así como se abordarán cuestiones previstas para lo que resta de mandato socialista en la comunidad.

Además, ha recordado la situación de "deterioro" encontrada, según ha dicho, por el actual Ejecutivo autonómico del PSOE al inicio de esta legislatura, procedente --ha recalcado-- de la gestión del anterior Gobierno regional del PP.

"(Los 'populares') son los primeros responsables" de la situación del déficit y de la deuda de la comunidad al inicio de esta legislatura, ha subrayado García, quien ha lamentado que el PP parece "como si hubiera venido de otro planeta" en sus críticas a la situación actual de la comunidad en cuestiones como las citadas de deuda y déficit.

EL PP DICE QUE ARRIMARÁ "EL HOMBRO"

Por su parte, el portavoz adjunto del PP en la Asamblea, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha señalado que su partido "volverá a arrimar el hombro" en favor de Extremadura durante el próximo Debate sobre el Estado de la Región, a través de la formulación de propuestas "constructivas" y "sobre todo" encaminadas a la creación de empleo y al fomento de una mayor actividad económica en la comunidad, ha dicho.

De igual modo, el 'popular' ha avanzado que su grupo planteará propuestas "constructivas" dirigidas a que los jóvenes tengan empleo y "oportunidades" en Extremadura; y criticará también la situación "real" de "parálisis" en la que está sumida a su juicio la región.

Al mismo tiempo, Carrón ha destacado la política de "arrimar el hombro", así como "responsable" y de "apoyar en momentos de dificultades" que ha venido desarrollando, según ha subrayado, su partido en esta legislatura en la comunidad autónoma.

PODEMOS ESPERA "TEATRO"

A su vez, el portavoz de Podemos en la Asamblea, Álvaro Jaén, ha augurado que durante el Debate sobre el Estado de la Región el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, escenificará un "teatro", así como echará "balones fuera" sobre los problemas de la comunidad, empleando "su clásico recurso" de "echar la culpa a Rajoy".

De igual modo, ha vaticinado que Vara tratará de escenificar, ha señalado, un "desencuentro" con el 'popular' José Antonio Monago que "no existe"; y ha señalado que Podemos durante el debate planteará propuestas en materia de empleo y dirigidas a lograr un "cambio" de modelo productivo en Extremadura.

También ha apuntado que Vara será "conservador" hasta el final de la legislatura en cuanto a una remodelación de su ejecutivo, pese a que a juicio de Podemos debería articularse incluso "alguna dimisión" a tenor de los datos de desempleo que acumula la región y de la "copia" de políticas del PP que, según ha indicado, está practicando el PSOE extremeño.

CIUDADANOS PEDIRÁ UNA REMODELACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL

Finalmente, la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, María Victoria Domínguez, ha señalado que durante el citado debate su grupo solicitará una remodelación del Ejecutivo autonómico "si es necesario", debido a que dicha administración "no tiene ni pulso ni impulso en la región", así como a que el paro "importante" de la comunidad "no acaba de disminuir" y a que la Economía Verde propugnada por la Junta "no" se acaba de definir, ha dicho.

De igual manera, Domínguez ha confiado en que "entre todos" los grupos políticos de la oposición se realice durante la cita un "diagnóstico serio" de la gestión de Vara, así como que se logre dar "un toque importante" al Ejecutivo autonómico por sus políticas.

Al mismo tiempo, ha avanzado que Ciudadanos planteará durante el debate propuestas de resolución dirigidas "fundamentalmente" a la creación de empleo y al desarrollo económico de Extremadura, así como a solicitar la ejecución de lo contemplado en el Presupuesto autonómico.