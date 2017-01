Díaz cree que "no es de recibo desprestigiar y denigrar la sanidad pública" para que algunos "hagan negocio"

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado este domingo, refiriéndose al PP y a Podemos, que "no es de recibo desprestigiar, denigrar y manchar la imagen de la sanidad pública andaluza para que algunos hagan negocio".

Durante su intervención en la inauguración de la Casa del Pueblo del PSOE en Ayamonte (Huelva), Díaz se ha referido a las críticas y ataques que está recibiendo la sanidad pública y ha recordado que "han pasado siete años de crisis duros donde los profesionales han contribuido a sostener el sistema cobrando un 25 por ciento menos de salario porque trabajaban un 25 por ciento menos" y, todo ello, ha subrayado, para que "nadie no se fuera a la calle", mientras que "en otras comunidades se vendieron hospitales".

"Han sido siete años difíciles en los que hemos tenido que estirar, como en cualquier casa, los recursos que había y en esos años nunca escuché decir nada a los que hoy salen a la calle, a esa derecha que hizo negocio en comunidades como Madrid, Valencia o Castilla-La Mancha", ha manifestado Susana Díaz.

La presidenta andaluza ha lamentado que éstos salgan a la calle ahora "cuando, tras mucho esfuerzo, se le ha devuelto el salario a los profesionales, cuando se está negociando la incorporación de 17.000 interinos, cuando se están abriendo hospitales y centros de salud o cuando se han destinado 500 millones de euros más, sólo este año, exclusivamente a la sanidad pública, una cantidad de la que no se llevarán nadie los conciertos".

En este punto, se ha referido a la situación del Centro Hospitalaria de Alta Resolución (Chare), ubicado en Lepe, el cual "está terminado y listo, con los equipamientos comprados, porque la Junta ha cumplido con su palabra, pero dónde están los accesos que prometió el PP", se ha preguntado.

"MANIPULACIÓN POLÍTICA"

Por ello, se sorprende de que "ahora salgan a la calle, y no en estos siete años, cuando hemos podido coger aire, oxígeno, cuando hemos contratado a 3.000 profesionales para atender la demanda". Por tanto, a su juicio, "lo que hay es mucha manipulación política para que algunos hagan negocio con la sanidad".

Tras reconocer que "hay cosas que hay que mejorar, como las Urgencias y las listas de espera", a su juicio, no vale "manchar toda la imagen de la sanidad pública", a la par que se ha preguntado que "cómo es posible que PP y Podemos vayan de la mano en la crítica a la sanidad", y ha apuntado que eso será porque "tienen el mismo modelo".

Al respecto, ha manifestado que "el del PP está claro, y no vamos a dejar que nadie haga negocio, pero Podemos por qué critica", a lo que ha añadido que si el de ambos partidos --a los que ha pedido que expliquen "por qué van de la mano"-- "es el mismo modelo", sin duda, ha precisado, "no es el nuestro, que pasa por proteger a la gente y que todo el mundo sea igual".

Por último, ha abogado por ahondar más en la investigación y que "ésta se haga en nuestros hospitales y facultades y que se aplique. Hay que contarlo, decirlo y reconocer errores porque no vamos a pagar el alto precio de no sacar pecho por nuestros aciertos; se puede hacer mucho más en las urgencias y lo vamos a hacer", pero ha hecho el símil que por "tener que cambiar una bombilla no se puede pagar por todo".