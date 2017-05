Diputación de Gipuzkoa no desea una gran reforma fiscal, sino "pequeños retoques" porque el sistema "no está en crisis"

Etiquetas

El portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Imanol Lasa, ha asegurado que la institución foral no pretende que se acometa "una gran reforma fiscal", sino "pequeños retoques" porque el sistema tributario vasco "no está en crisis". Además, ha afirmado que hay que poner la armonización "encima de la mesa" para que "este país pequeño tenga una misma política fiscal".

En una entrevista concedida a Onda vasca, recogida por Europa Press, Lasa ha dicho que comparte "plenamente" con la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, que no hay "desacuerdos", sino "matices" en torno a la fiscalidad entre las Diputaciones y el Gobierno vasco, y que hay que realizar "análisis sereno, sosegado y en profundidad".

"Existe un debate, que puede ser incluso interesante, pero también nos toca a los políticos hablar con prudencia y con rigor. Desde la Diputación Foral de Gipuzkoa estamos hablando de realizar pequeños retoques o ajustes para mejorar nuestro sistema fiscal, incorporando modificaciones o aspectos que nos pueden parecer interesantes para mejorar nuestros recursos, que también son necesarios para seguir invirtiendo y mejorando nuestra sociedad", ha añadido.

En este sentido, ha destacado que, "en ningún caso", se está hablando de "una gran reforma fiscal" porque el sistema tributario vasco "no está en crisis". "Si este año cumplimos los objetivos recaudatorios, será la recaudación más alta de la historia de Euskadi. Por tanto, eso ya es un indicador de que esto está funcionando", ha apuntado.

Imanol Lasa ha señalado que la institución foral guipuzcoana está revisando la modificación fiscal que se realizó en 2013, firmada por el PNV y el PSE-EE, y considera que la reforma "ha funcionado". "Sólo en el IRPF fueron 50 millones de más lo recaudado. En sociedades el efecto fue neutro, pero hay recordar que han sido años de fuerte crisis y, por tanto, también eso ha sido un elemento positivo", ha manifestado.

Por ello, ha apelado a "una mayor tranquilidad y sosiego en el debate" para que "todos hablen con rigor" y no se "saque todos los días de la chistera no se qué proyecto, no sé qué reforma y modificación". "Creo que necesitamos un debate tranquilo y sosegado sobre este tema, sin alarmismos y sin mensajes maximalistas", ha indicado.

ARMONIZACIÓN

Lasa ha realizado un llamamiento también a la armonización, "de la que poco se habla". "Somos un país que quiere ser competitivo, en el que tengamos recursos suficientes para seguir invirtiendo y mantener los estándares de calidad. Pero, para ello, también será necesario que en este país pequeño tengamos todos una misma política fiscal", ha indicado.

Por ello, ha dicho que, para la Diputación de Gipuzkoa, la armonización, es decir "que lo que se vaya a hacer sea de forma coordinada entre los tres territorios históricos, es una cuestión que hay que poner encima de la mesa".