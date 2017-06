Diputados del PSOE ven a Iglesias "tocado" frente a un Rajoy que sale reforzado de la moción

Etiquetas

Se muestran satisfechos porque Podemos no ha sabido erigirse en la alternativa al PP

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha quedado "tocado" con su moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ha sabido plantar cara con éxito a la iniciativa de la formación 'morada' con una eficaz intervención parlamentaria que ha debilitado al candidato alternativo.

Este es el análisis que realizan diputados socialistas consultados por Europa Press sobre el debate de este martes en el Congreso de los Diputados. Que Rajoy haya salido reforzado de la moción no perjudica al PSOE, sino todo lo contrario, porque demuestra que Podemos no puede ser la alternativa al PP, argumentan.

El riesgo que presentaba esta moción para los socialistas era polarizar el debate político entre Podemos y el PP, arrinconando al PSOE, sobre todo si Iglesias emergiera de la moción como el líder que puede encarnar la alternativa a Rajoy, lo que no creen que se haya producido.

Y aunque Pedro Sánchez no podrá intervenir en el debate porque renunció a su escaño en octubre pasado para no verse obligado a romper la disciplina de voto en la investidura de Rajoy --que salió gracias a la abstención de los socialistas-- su discurso este domingo en la clausura del 39 Congreso Federal del PSOE le permitirá tener la proyección que no ha podido aprovechar en este debate.

De ahí que los socialistas tengan puestas sus expectativas en esa intervención de Sánchez, más que en el discurso que este miércoles hará desde la tribuna el portavoz parlamentario provisional del PSOE, José Luis Ábalos, futuro secretario de Organización del partido.

En cualquier caso, los parlamentarios consultados reconocen que el hecho de que Sánchez no tenga escaño en el Congreso supone un handicap que habrá que gestionar. Este martes la única reacción del secretario general al debate tras escuchar la primera intervención de Iglesias ha sido un tuit en el que afirma que "España y la izquierda necesitan hoy más que nunca al PSOE".

OXÍGENO PARA EL PP

El propio Ábalos incidía en el receso del debate en la idea de que la moción para lo único que ha servido es para "inyectar oxígeno" al Gobierno de Rajoy, justo en un momento en que parecía más acorralado con el varapalo, por ejemplo, del Tribunal Constitucional a la amnistía fiscal.

Las intervenciones de Montero e Iglesias, opinan en el PSOE, están lejos de haber sido brillantes. Además de demasiado largas, los socialistas critican que en ocasiones presentaban ideas inconexas y, en el caso de Montero, centradas exclusivamente en los casos de corrupción, cuando las críticas a la gestión del PP dan para mucho más.

No obstante, algunos socialistas admiten que Montero ha sido más efectiva que Iglesias, sobre todo cuando ha citado uno a uno los casos de corrupción que salpican al PP. Sin embargo, creen que este discurso se cae cuando la propia Montero se remonta a 2009 para marcar el inicio de esos casos que se investigan y se juzgan en la actualidad, porque deja en evidencia que la prioridad de Podemos sea impedir que gobierne el PP.

Sólo con que Podemos se hubiera abstenido, sostienen en el PSOE, Pedro Sánchez habría podido liderar un Gobierno del cambio cuando se presentó a la investidura en marzo de 2016. Pero entonces, como también ahora, subrayan los socialistas, el verdadero objetivo de Podemos era el 'sorpasso', es decir erigirse en el partido hegemónico de la izquierda.