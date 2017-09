Doncic: "Ganar a España de tantos puntos es histórico"

Etiquetas

El jugador de la selección eslovena Luka Doncic se mostró muy contento con el pase a la final del Eurobasket y destacó que "ganar a España de tantos puntos" (72-92) es "histórico", además de asegurar que la pelea por el oro de este domingo será "el partido" de su "vida".

"Hemos jugado con mucha energía, paramos bien a España con nuestra defensa y creo que es un orgullo hablar de mi equipo. Movimos muy bien el balón y al final hemos compartido bastante el balón para lanzar. Somos un equipo de tiradores, es el secreto de este grupo", analizó el joven de 18 años tras el partido.

Además, el jugador del Real Madrid no escondió su sueño de aquí al domingo. "Soñamos con el oro, es un partido más, empezaremos de cero la final y lucharemos por subir a lo más alto del podio. Lo afrontaremos como un partido más, pero iremos a por todas", dijo.

Preguntado por la final, que será ante Serbia o Rusia, Doncic no tuvo dudas. "Es el partido de nuestra vidas. ¿Qué puedo decir? Todavía no me lo creo. Ha sido sensacional. Ganar a España de tantos puntos es histórico", sentenció Doncic.