Duran anuncia la creación de un partido con el legado de Unió pero que él no liderará

Pide al Estado que presente una propuesta para Cataluña por ser la parte más fuerte

El exlíder democristiano Josep Antoni Duran ha anunciado este lunes el nacimiento de un partido que recogerá "el legado de Unió; no solo el tema nacional, (también) la socialdemocracia", aunque él no lo liderará porque dice que no volverá a la primera línea política.

"Ya hay registrado un nuevo partido político que recoge este legado, con personas nuevas que no han estado en Unió Democràtica y otras que han estado", ha dicho al presentar en Lleida su libro 'Un pa com unes hòsties. Valia la pena trencar-ho tot?'.

"Tiempo al tiempo", ha agregado para justificar que no da más detalles sobre la nueva formación, aunque responsables de Unió en Lleida aseguran que se presentará en poco tiempo.

En el aula magna del Institut d'Estudis Ilerdencs, abarrotada, Duran también ha hablado de la situación actual del proceso soberanista: ha insistido en que al Estado le corresponde "hacer una propuesta política".

EL "ACTA DE DEFUNCIÓN"

Josep Antoni Duran lo ha argumentando diciendo que el Estado es la parte más fuerte, "más fuerte que Catalunya".

Aun así, ha matizado que no ve posible que el Estado plantee una propuesta a corto plazo: "No es posible, pero, si no se hace, todos saldremos escaldados".

En cuanto a los partidarios de la independencia, cree que "saben que no habrá referéndum pero no saben cómo levantar el acta de defunción, y por eso están mareando la perdiz".