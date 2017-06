El nuevo partido cercano a Duran quiere "implicación desacomplejada en la política española"

Etiquetas

No apoyará el referéndum del Govern por incumplir las condiciones de la Comisión de Venecia

El entorno del líder de la extinta Unió Josep Antoni Duran ha presentado este lunes el nuevo partido Units per Avançar, que apuesta por "una implicación desacomplejada en la política española" asumiendo el marco de la UE como entorno supraestatal.

Lo ha explicado en rueda de prensa el portavoz, Carlos Losada, que ha definido el partido como un movimiento democrático que tiene la voluntad de servir a los ciudadanos de Cataluña y que se propone recoger "lo mejor del catalanismo, del centro político, del espíritu federalista europeo y del pensamiento político humanista socialcristiano".

FEDERALISMO ASIMÉTRICO

"No somos independentistas", ha especificado Losada en respuesta a los periodistas, y ha afirmado que defienden un buen autogobierno de Cataluña y la relación con el resto de España, y, en la actual situación, se definen como defensores del federalismo asimétrico.

Preguntado por el referéndum que el Govern quiere celebrar el 1 de octubre, ha contestado que Units per Avançar podría apoyar un referéndum que cumpliera las condiciones establecidas por la comisión de Venecia: "Esto no se da, con lo cual no lo apoyamos".

"No querríamos demonizar el proceso ni ir en contra de las personas de sentimiento independentista", ha matizado el portavoz, y ha añadido que, pese a no ser independentistas, respetan ese posicionamiento.

Se dirigen a las clases medias y populares especialmente, y están abiertos a adhesiones también de quienes "no eran independentistas, después lo fueron y ahora creen que no se están haciendo las cosas bien".

DIFERENTE A LLIURES

Se diferencian de Lliures --la nueva formación encabezada por el exconseller de CDC Antoni Fernàndez Teixidó-- en que "ellos se inscriben como un movimiento liberal, y Units per Avançar comparte cosas con el liberalismo pero le separan otras".

"No creemos que el mercado, incluso bien regulado, pueda resolver todos los problemas. Creemos que cuanto más empresa mejor, pero tanto Estado como sea necesario", ha aclarado el portavoz.

MANIFIESTO FUNDACIONAL

El manifiesto fundacional que han presentado defiende la dignidad y la igualdad de las personas, afirma que la seguridad es necesaria para la libertad, expresa su compromiso con la familia, defiende el derecho de las familias a escoger el modelo de educación para sus hijos, apuesta por la economía del bien común, y por la importancia de la empresa como motor económico y social.

También defiende la consolidación de la sociedad del bienestar, prioriza la justicia social, el derecho al trabajo y a un salario y unas pensiones dignas, afirma el compromiso de ser activos la defensa de loas raíces culturales y entiende la acción política como un medio de transformación social.

CATALUÑA, UNA "NACIÓN"

"Compartimos la voluntad de ser del pueblo de Cataluña, que requiere su reconocimiento como nación con raíces históricas culturales y lingüísticas", ha explicado Losada como uno de los ejes del documento que explicita que ese reconocimiento debe garantizarse constitucionalmente en un marco de plenas competencias en aquello que configura la personalidad nacional --lengua, cultura y educación--.

Además, quieren garantizar un sistema de financiación para Catalunya "más justo y eficaz, en el marco de una UE cohesionada" para garantizar los recursos y atender adecuadamente a los desafíos.

IMPULSORES

El documento lo firman 27 miembros, entre los que destacan el propio Losada --doctor en ciencias empresariales--, los exdiputados de Unió Salvador Sedó, Montse Surroca y Conxita Tarruella, y el editor Fèlix Riera.

No está el nombre de los dos últimos líderes de Unió --Josep Antoni Duran Lleida y Ramon Espadaler--, aunque Losada ha dicho que Duran ha participado en más de una reunión en que se diseñaron los documentos fundacionales, "pero como otras 60 personas, y no especialmente de forma muy relevante".

"Si un día se quiere incorporar, estaremos muy contentos", y ha subrayado que entre los firmantes hay exmilitantes de Unió y otras personas que no tienen nada que ver con ese partido.

CALENDARIO

En los próximos meses antes del verano tienen prevista una "fuerte movilización" en toda Cataluña, reuniones y un gran acto de presentación ante la sociedad civil.

Después del verano celebrarán su primera convención nacional, que es el órgano soberano del partido y que conformará el nuevo organigrama de la formación.