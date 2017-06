ECHENIQUE: “LAS MOCIONES YA ESTÁN GANADAS EN LA CALLE AUNQUE LAS VAYAMOS A PERDER EN LOS PARLAMENTOS”

Etiquetas

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, aseguró sobre las dos mociones de censura que ha presentado su partido, en la Comunidad de Madrid contra la presidenta Cristina Cifuentes -que se debate mañana jueves en el Parlamento autonómico- y en el Congreso de los Diputados contra Mariano Rajoy -el 13 de junio- que “ya están ganadas en la calle” aunque no vayan a prosperar.Echenique aseguró que su formación no le tiene “miedo” al Partido Popular y no se va a “dejar comprar” por este partido como, a su juicio, ha hecho Ciudadanos, que votará este jueves en contra de la moción de censura en la Asamblea de Madrid y también en el Congreso de los Diputados. Pese a que el PSOE se abstendrá en las dos Echenique ensalzó que Podemos va a llevar adelante estas mociones porque son “una obligación ética” y responden al clamor de los ciudadanos. “Estas mociones ya están ganadas en la calle aunque las vayamos a perder en los parlamentos”, subrayó. Señaló que Cifuentes “estaba en las tres patas del triángulo de las Bermudas del PP de Madrid; adjudicando la cafetería, en Fundescam y en comités de campaña” y que resulta “evidente” “la responsabilidad política” de la presidenta de la Comunidad de Madrid “en todo lo que tiene que ver con la corrupción” del PP regional. “Vamos a denunciar la corrupción y presentar un modelo de Comunidad de Madrid alternativo y diferente al del PP”, afirmó. Los principales dirigentes de Podemos acudirán este jueves al debate de la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid que se desarrollará en la Asamblea autonómica desde las 10.00 horas. Asistirán, entre otros, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero; el secretario de Organización, Pablo Echenique, y el responsable de Análisis Estratégico, Íñigo Errejón. Todos ellos arroparán a los diputados regionales de su partido en un debate que abrirá Ramón Espinar y en el que se presenta a Lorena Ruiz-Huerta como candidata alternativa a Cifuentes.