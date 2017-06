La portavoz de EH Bildu en Vitoria: la nueva dirección de la formación deja "mucho que desear" y "nace un poco coja"

Etiquetas

Sostiene no obstante que, a partir de su ratificación, "lo fundamental es el camino que se haga"

La parlamentaria de EH Bildu y portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Vitoria, Miren Larrion, ha señalado que la futura dirección de EH Bildu deja "mucho que desear" en cuestiones de igualdad o de "equilibrio territorial", por lo que "nace un poco coja". No obstante, ha incidido en que, a partir de su ratificación, "lo fundamental es el camino que se haga".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Larrion se ha referido al proceso interno de refundación que la coalición soberanista culminará en el congreso del próximo día 17 de junio en Bilbao.

En este sentido, ha afirmado que la futura dirección de EH Bildu "deja mucho que desear" respecto a cuestiones de igualdad con cinco mujeres de quince, lo que no representa "la realidad, el potencial ni lo que podemos hacer las mujeres".

"También echo de menos que esa dirección no respete la composición demográfica del país. La realidad de Álava, de un Gran Bilbao o de diferentes zonas no es exactamente la misma que la de determinadas zonas de Gipuzkoa", ha indicado, para añadir que han hecho un planteamiento para que se buscase un equilibrio territorial.

A su juicio, o EH Bildu representa las soluciones que necesita la sociedad o "va a estar coja". "En ese sentido, y también lo he trasladado internamente, nace un poco coja, pero es un nacimiento. El 17 de junio se presentará el programa y la dirección que se aprobará y, a partir de ahí, lo fundamental es el camino que se haga", ha sostenido.

En este contexto, ha subrayado que cuando se está dentro de EH Bildu lo que se quiere es trabajar con los mejores y "hay un momento en que cuando tenemos diferentes visiones sobre un tema no hay un alineamiento por partidos sino por visiones personales".

"No creo que la cuestión del dónde sea determinante. Esta dirección que se va a escoger lo tendrá que hacer bien o mal al margen de dónde venga las personas y eso es lo que les vamos a pedir", ha manifestado.

Preguntada por si se ha visto tentada para integrar la nueva dirección de EH Bildu, Larrion ha indicado que "cada uno tiene que saber dónde tiene que estar y dónde puede dar más de sí".

"Tengo claro que cuanto más cerca de la gente mejor. Más que dentro de las estructuras de un partido me veo respondiendo al día al día", ha afirmado.

AYUNTAMIENTO DE VITORIA

Por otro lado, y en referencia al Ayuntamiento de Vitoria, ha defendido la decisión de EH Bildu de apoyar hace dos años un gobierno municipal del PNV por ser "la adecuada".

"La convivencia estaba rota, la ciudad estaba encendida y era importante apagar fuegos que había encendido el alcalde anterior", ha expresado en referencia al ex primer edil del PP, Javier Maroto.

A su juicio, por encima de las siglas están los intereses de la gente y eso llevó a EH Bildu a tomar la decisión de permitir un gobierno municipal del PNV. "Nosotros hemos tratado de ser coherentes después, pero no creo que éste sea el caso de todo el mundo", ha criticado.

En esta línea, ha advertido de que Vitoria vive actualmente una situación de "grave preocupación con los giros que está dando el gobierno municipal". De este modo, se ha referido a la situación generada en el barrio de Errekaleor donde "se ha encendido un fuego donde no lo había" y ha abogado por "no generar problemas donde no los hay".

"La ciudad está muy caliente, tenemos a los trabajadores municipales encerrados en el Ayuntamiento. Hay fuegos abiertos. Nosotros trabajamos para que la ciudad no se pare y se solucionen los problemas", ha finalizado.