ANTONA REÚNE MAÑANA A SU EJECUTIVA PARA DECIDIR SI INICIA NEGOCIACIONES PARA ENTRAR EN EL GOBIERNO CANARIO

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, reúne mañana, a las 17.00 horas, al Comité Ejecutivo Regional para decidir si se inician ya las negociaciones con Coalición Canaria para una posible entrada en el Gobierno que ahora dirige en minoría Fernando Clavijo.Fuentes populares explicaron a Servimedia que hay contactos “de forma constante” con Génova para abordar este tema, más aún tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 con los votos favorables de Nueva Canarias y CC.“Si bien el PP de Canarias tiene las manos libres para buscar la mejor solución política en esta coyuntura, los contactos son permanentes con la dirección”, expusieron a esta agencia las fuentes consultadas, que incidieron en que mañana se trazará la línea definitiva a seguir.El propio Antona avanzó en una entrevista en Servimedia hace una semana que “lo mejor” para Canarias sería que su partido fuese “copartícipe” de la gestión de los recursos que va a recibir el archipiélago tras la aprobación de los PGE, en referencia a que los populares entren próximamente en el Ejecutivo en minoría CC.De la reunión de mañana saldrá “el mandato” del partido para iniciar esa posible entrada en el Gobierno regional. Hasta la fecha, aseguran las fuentes consultadas, no se ha iniciado ninguna negociación formal ni se ha hecho ningún reparto de consejerías.Aunque Antona y Clavijo han coincidido informalmente en algún acto público, desde el PP canario aseguran que “contactos como tal para entrar en el Gobierno todavía no ha habido”, a la espera de la hoja de ruta que apruebe mañana el Comité Ejecutivo. En el PP canario hacen especial hincapié en que su “ADN” sería beneficioso para gestionar el dinero de las cuentas públicas, porque consideran que CC no ha sido eficiente en este ámbito cuando ha tenido la posibilidad de manejar un mayor montante presupuestario.