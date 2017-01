EL PP ENMARCA EN LA “POLÍTICA DE FICCIÓN” QUE AZNAR ESTÉ PENSANDO EN FUNDAR UN NUEVO PARTIDO

Etiquetas

El Partido Popular señaló este lunes que es “un poco política de ciencia ficción” pensar que el expresidente del Gobierno José María Aznar pueda estar planteándose fundar un nuevo partido que compita directamente con el de Mariano Rajoy. Además, subrayó que “hablar de Aznar y del PP es lo mismo”, por la importancia que ha tenido su figura en la historia de esta formación política. “Yo no creo que eso sea así”, sentenció el vicesecretario de Organización y Electoral, Fernando Martínez-Maíllo, en una entrevista en Onda Madrid recogida por Servimedia al ser preguntado por la posibilidad de que Aznar tenga la intención de crear una nueva formación una vez ha renunciado a la Presidencia de Honor del PP.Maíllo recordó que Aznar y su fundación, FAES, ya no forman parte del PP, y dijo que “siempre” recibe cualquier declaración del expresidente “con absoluto respeto”. “Yo creo que es un poco política de ficción lo que me preguntabas”, indicó el vicesecretario popular en respuesta a esta cuestión.Además, subrayó que el PP en este momento está inmerso en la preparación del Congreso Nacional que tendrá lugar en Madrid del 10 al 12 de febrero. “Nuestro objetivo fundamental es el partido de la mayoría, un partido que representa la unidad internamente frente a algunos congresos, como el de Podemos, que parece el de los codazos”, afirmó.